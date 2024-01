Porażające doniesienia o stanie zdrowia Mariusza Kamińskiego. Czarnecki ujawnił informacje

Wielka sensacja! Jarosław Gowin wróci do polityki?! Senator PO: "Szerokie spektrum możliwości"

Mariusz Kamiński został zatrzymany przez policję 9 stycznia, wraz z Maciejem Wąsikiem. Tego dnia wieczorem został przewieziony najpierw na komisariat policji, a później do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie. Już następnego dnia poinformował w oficjalnym oświadczeniu o rozpoczęciu protestu głodowego, a niedługo potem taką decyzję podjął także Maciej Wąsik.

W niedzielę 14 stycznia minął szósty dzień głodówki obu polityków. Do sytuacji partyjnych kolegów odniósł się Ryszard Czarnecki, który został zapytany, czy cała sytuacja nie jest idealnym „paliwem politycznym” dla PiS-u.

- Nie kosztem ludzkiego cierpienia. Jeden z nich jest w bardzo poważnym stanie zdrowotnym – mówił w Radiu Zet i podkreślił, że ma na myśli Mariusza Kamińskiego. Według europosła, kondycja skazanego po kilku dniach bez jedzenia jest bardzo niedobra.

- To być może zagraża w najbliższej przyszłości jego życiu. To nie jest obszar gry politycznej, to kwestia także ich rodzin – stwierdził Ryszard Czarnecki, nie powiedział jednak skąd ma te informacje ani nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich słów.

Europoseł skomentował także ułaskawienie polityków. - W wymiarze politycznym prezydent mógł skorzystać z takiej formuły i w pewnym sensie przerzucił piłeczkę odpowiedzialności na rząd i ministra sprawiedliwości. To minister sprawiedliwości jest teraz odpowiedzialny w stu procentach za to, że ci ludzie, którzy walczyli z korupcją, którzy nie są przestępcami, a szeryfami i symbolami walki z korupcją, są w więzieniu – stwierdził.

