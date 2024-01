Nie tylko protesty pod więzieniem! Będą wspierać Kamińskiego i Wąsika w kościele

O co chodzi?

Nieprawdopodobne doniesienia ze środka PiS! To dlatego Jarosław Kaczyński tak się zachowuje?!

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przebywają w więzieniu od wieczora 9 stycznia, kiedy zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim. Początkowo politycy przebywali w placówce na warszawskim Grochowie, gdzie ogłosili protest głodowy. Następnie zostali przewiezieni do innych aresztów. Mariusz Kamiński trafił do zakładu w Radomiu, a Maciej Wąsik do więzienia koło Ostrołęki.

Komitet Obrony Więźniów Politycznych zachęca na Twitterze, by codziennie zbierać się przed placówkami, by okazać skazanym politykom solidarność. Na jednym, z nich, w sobotę 13 stycznia, pojawili się politycy PiS. W Radomiu pokazali się Michał Prószyński i Błażej Poboży, w Przytułach Starych z kolei obecni byli Stanisław Żaryn i Michał Szpader. To jednak nie wszystko! W samej stolicy ma zostać zorganizowana masz w intencji uwolnienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Nabożeństwo ma się odbyć w niedzielę 14 stycznia o 11:00 w kościele ojców Kapucynów powołania Przemienienia Pańskiego, na ul. Miodowej 13 w Warszawie. – Bądźmy razem – czytamy w poście z grafiką zachęcającą do udziału w mszy.

Jesteśmy SOLIDARNI. Tak wielu Was przybyło do Przytuł Starych, aby pokazać solidarność z @Kaminski_M_ i @WasikMaciej ✌️🇵🇱 pic.twitter.com/fItBCyfyNv— Komitet Obrony Więźniów Politycznych (@komitetowp) January 13, 2024

Bądźmy razem. Kościół ojców Kapucynów, pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Miodowa 13, Warszawa. pic.twitter.com/BxussDHRpe— Komitet Obrony Więźniów Politycznych (@komitetowp) January 13, 2024

