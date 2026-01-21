Porażające doniesienia mediów o Ministerstwie Sprawiedliwości! Chodzi o korupcję

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-01-21 7:43

Dwoje byłych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości, oskarżonych o korupcję na kwotę pół miliona złotych, zamierza dobrowolnie poddać się karze. Jeden z nich, Dawid P., uzyskał status małego świadka koronnego, co jest efektem śledztwa w sprawie byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Informacje te podaje „Gazeta Wyborcza”.

Ministerstwo Sprawiedliwości

i

Autor: Adam Burakowski/ East News
  • Dwóch byłych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oskarżonych o korupcję na pół miliona złotych planuje dobrowolnie poddać się karze.
  • Śledztwo, które ujawniło te przestępstwa, ma związek ze sprawą byłego szefa KNF, Marka Chrzanowskiego.
  • Jeden z oskarżonych, Dawid P., uzyskał status małego świadka koronnego, co może mieć kluczowe znaczenie dla sprawy.

Śledztwo prowadził śląski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach, a jego początki sięgają 2018 roku i są związane ze sprawą byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego. Prokuratorzy, analizując przetargi w Ministerstwie Sprawiedliwości, natrafili na dwa postępowania, w których, jak twierdzą, doszło do korupcji. W toku śledztwa status małego świadka koronnego otrzymał Dawid P., były pracownik resortu.

Według aktu oskarżenia, w pierwszym etapie urzędnicy resortu, Małgorzata A. i Dawid P., mieli wywierać "miękkie naciski" na prezesa spółki M4 Management (wcześniej WDS Polska) przy zleceniu wartym 439 tys. zł. Po rozmowie w resorcie przekazano 8 tys. zł gotówką.

Później, jak ustalili śledczy, ci sami urzędnicy zaproponowali ustawienie kolejnego przetargu. Chodziło o warte ponad 10 mln zł zamówienie na "Analizę obciążenia pracą i opracowanie standardów dla wszystkich grup zawodowych w sądownictwie".

W październiku 2011 r. komisji przetargowej przewodniczyła Małgorzata A., a Dawid P. był jej członkiem. Oferty złożyły Deloitte oraz brytyjska spółka CILT. Zastrzeżenia dotyczyły powiązań CILT z M4 Management, która wcześniej pisała specyfikację. Mimo sprzeciwu Deloitte, komisja nie wykluczyła CILT. Z akt wynika, że realne prace wykonywał zespół M4 Management, a Brytyjczycy formalnie firmowali kontrakt.

Transze łapówki i podział pieniędzy

Z relacji małego świadka koronnego wynika, że 500 tys. zł przekazano w trzech transzach: 160 tys. zł, 100 tys. zł i 240 tys. zł. Gotówkę zostawiano w mieszkaniu udostępnionym przez Dawida P., skąd – według prokuratury – odbierali ją Dawid P. i Mariusz A., ówczesny mąż Małgorzaty A.

Putin zaproszony do Rady Pokoju przez Trumpa. Sikorski reaguje jednym zdaniem. Nawiązał do Kazika

- Po pieniądze każdorazowo pojechali Dawid P. i Mariusz A., a następnie dokonywali podziału pieniędzy między siebie po połowie – wynika z ustaleń opisanych w akcie oskarżenia, które cytuje "GW".

W grudniu 2023 r. zatrzymano głównych podejrzanych i postawiono im zarzuty. Część z nich przyznała się do winy. Na sali Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia padły deklaracje o dobrowolnym poddaniu się karze. Taką wolę wyrazili Małgorzata A., Mariusz A., Dawid P., Marek P. i Rafał K.

- Małgorzata A. i Mariusz A. zadeklarowali na rozprawie wolę dobrowolnego poddania się karze – potwierdził sędzia Tomasz Trębicki, prezes sądu.

Dodatkowy epizod 

Obok głównego wątku prokuratura opisała też epizod z grudnia 2010 r. Przy organizacji konferencji "Modernizacja zarządzania kadrami" koszty na fakturze miały zostać zawyżone, a 4 tys. zł zwrócono gotówką organizatorom – po czym podzielono je między urzędników. Oskarżona Małgorzata A. korzysta z obrony adwokata Michała Królikowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości.

- Z reguły decyzje tego rodzaju podejmuje się z różnych powodów, także pragmatycznych, takich jak czas postępowania, niepewność wyniku, koszt itp. – napisał w odpowiedzi na pytania gazety o zmianę postawy procesowej klientki. Ministerstwo Sprawiedliwości ma status pokrzywdzonego w tej sprawie.

QUIZ. Afery polityczne w Polsce. Nie tylko Rywin i Amber Gold. Pamiętasz, czym się bulwersowaliśmy?
Pytanie 1 z 10
No ale na początek nie może być niczego innego. Kim był Lew Rywin, w momencie wybuchu afery?
poranny ring 2 20.01.2026
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI