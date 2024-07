Porażająca relacja świadków zamachu na Trumpa! Wszystko widzieli z bliska

Erin była kobietą, która uczestniczyła podczas tragicznego wiecu Donalda Trumpa w Pensylwanii. Do Butler przyjechała z samego rana, aby zająć jak najlepsze miejsce na widowni. Udało jej się umiejscowić kilka metrów na przeciw Donalda Trumpa. Wszystko doskonale widziała, ze strzałem włącznie.

- To wszystko działo się w ciągu kilku sekund - opowiadała kobieta w rozmowie z Interią. - Widziałam jak strużka krwi spływa mu po policzku - dodała.

Inną osobą, która widziała zamach, był Patrick z Karoliny Południowej. Jak powiedział Interii, został opryskany krwią osoby, która stała koło niego i została zraniona. Na miejscu była także Debbie, która zajmowała miejsce za Donaldem Trumpem. Zrelacjonowała, że dokładnie słyszała wystrzały.

- Mężczyzna, który stał blisko mnie, nagle upadł, musiał zostać ranny. Nie wiem, czy przeżył, nie wiem w jakim jest stanie, ale dopiero teraz uświadomiłam sobie, że stałam właściwie na linii strzału. Gdy to wszystko się działo, to nawet się nie bałam, nie było na to czasu, ale teraz do mnie dopiero dotarło, że mogłam już z tego wiecu nigdy nie wrócić do domu - opowiadała roztrzęsiona.

Porażające słowa świadków zamachu pokazują, że wiele osób bardzo przeżyło wydarzenia na wiecu, nawet jeśli sami nie odnieśli żadnych ran. Żaden z nich się nie spodziewał, że za chwilę dojdzie do tragedii na ich oczach.

W naszej galerii przypominamy zamachy, do jakich doszło w USA:

