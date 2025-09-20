W Polsce są dwa rodzaje sygnałów alarmowych: pierwszy alarm ogłasza, drugi kończy alarm.

W przypadku zagrożenia konieczne jest znalezienie bezpiecznego schronienia.

Ukryć można się w schronie, we własnym domu albo na otwartym terenie.

Rodzaje sygnałów alarmowych

Służby korzystają z sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w sytuacji rzeczywistego zagrożenia lub podczas ćwiczeń. O ćwiczeniach zostaniesz powiadomiony odpowiednio wcześniej. Jeśli sygnał pojawi się bez wcześniejszej zapowiedzi, należy potraktować go poważnie.

Sygnał alarmowy, który zapowiada nadchodzące zagrożenie, możesz usłyszeć poprzez: syreny alarmowe, megafony, media (telewizję, radio, internet), Regionalny System Ostrzegania (RSO), Alerty RCB (wysyłane na telefony komórkowe) lub poprzez kontakt bezpośredni.

W Polsce obowiązują tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych:

sygnał ogłaszający alarm to ciągły, modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty.

sygnał ogłaszający zakończenie alarmu to dźwięk ciągły (jednostajny), również trwający 3 minuty.

Jak reagować na sygnał alarmowy?

Co zrobić, gdy usłyszymy sygnał alarmowy? Przede wszystkim należy niezwłocznie skorzystać z mediów, czyli włączyć telewizor, radio lub sprawdzić wiadomości w internecie. Zostanie wygłoszony komunikat dotyczący dalszego postępowania.

Komunikat może dotyczyć np. ataku z powietrza (np. drony, rakiety), katastrofy chemicznej lub biologicznej, rozprzestrzeniającego się pożaru, silnych zjawisk pogodowych (powódź, huragan) albo awarii infrastruktury. Aktualnie nasz kraj jest zagrożony możliwym atakiem ze strony Federacji Rosyjskiej, która eskaluje napięcie w regionie. Major Arkadiusz Kups, ekspert ds. bezpieczeństwa, informuje, że z tego powodu ogłoszony alarm może zapowiadać zagrożenie atakiem. W takiej sytuacji trzeba będzie niezwłocznie poszukać schronienia. Czy Polacy wyjadą z kraju w razie rosyjskiej agresji? Zaskakujące dane. Zobacz najnowszy sondaż

Sygnały alarmowe w Polsce. Gdzie się schronić?

Każdy z nas powinien znać lokalizację najbliższego schronu. Informacje o miejscach schronienia znajdziemy w urzędzie gminy, jednostce Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na stronie gov.pl/kgpsp. Schrony są oznaczone specjalnym znakiem graficznym: sylwetki ludzi pod dachem na zielonym tle. Stare schrony mogą mieć symbol obowiązujący w PRL: trójkąt wpisany w koło. Oprócz zapoznania się z lokalizacją schronu, koniecznie poznaj jego plan.

– Mamy niewiele schronów, dlatego tylko niewielka część obywateli będzie mogła się w nich ukryć. Musimy zatem sami zapewnić sobie i rodzinie schronienie – mówi major Kups. – Mieszkańcy miast mogą się ukryć na parkingach podziemnych (np. w centrach handlowych), których konstrukcja jest bardzo wytrzymała. Jeśli w naszym bloku, kamienicy lub domu znajduje się piwnica, ona również może służyć jako schron – dodaje ekspert.

Wielu Polaków nie ma dostępu do piwnic, ziemianek (dawniej na wsiach służyły jako schrony) czy garaży podziemnych, dlatego powinni wcześniej przygotować bezpieczne schronienie w domu lub mieszkaniu. – Powinniśmy wytypować pomieszczenie bez okien, przy ścianach nośnych, w centralnym punkcie budynku. Pamiętajmy, że w razie zagrożenia nawet schronienie się pod stołem może zwiększyć szanse na przeżycie – podkreśla Arkadiusz Kups.

Ekspert zaznacza, że przed udaniem się do miejsca schronienia (np. schronu lub garażu podziemnego) należy zabrać ze sobą przygotowany wcześniej plecak ewakuacyjny. Jeśli nie mamy takiego plecaka, powinniśmy wziąć najpotrzebniejsze rzeczy do przetrwania przez kilka dni: wodę, ubranie na zmianę, żywność, pieniądze i dokument tożsamości.

Co oznaczają sygnały alarmowe? Reaguj!

Osoby planujące ukryć się w mieszkaniu lub własnej piwnicy powinny wcześniej przygotować swój azyl, czyli wyposażyć go w zapasy. – Może się okazać, że w schronie trzeba będzie przebywać wiele dni lub że tylko schron przetrwa atak. Dlatego należy mieć zapas wody i żywności (np. ryż, makaron) oraz butlę z gazem i kuchenkę lub przynajmniej świeczki, aby podgrzać wodę – wymienia major Kups.

Co zrobić, gdy alarm zastanie nas na terenie otwartym? – „Szukaj miejsc zapewniających przynajmniej minimalną ochronę (najniższe kondygnacje budynków, w tym piwnice, garaże podziemne, tunele, przejścia podziemne). Nawet zagłębienia terenu zapewniają lepszą ochronę niż przebywanie na otwartej przestrzeni” – informuje rządowy Poradnik bezpieczeństwa. Arkadiusz Kups dodaje, że każda twarda infrastruktura jest lepsza niż pozostawanie na otwartym terenie. – Jeśli nie znajdziemy niczego z zadaszeniem, połóżmy się przy solidnym murze lub pod dużym głazem. Chodzi o zabezpieczenie przed odłamkami – tłumaczy ekspert.

Dodajmy, że teksty z Wielkiego Poradnika Bezpieczeństwa znajdziecie również w codziennych wydaniach "Super Expressu" od poniedziałku do soboty (od 22 do 27 września). A Ministerstwo Obrony Narodowej objęło naszą akcję patronatem.

