Popłoch w PiS. Wyciekły wewnętrzne sondaże

To już koniec?! Twój Ruch przechodzi do historii

Prawo i Sprawiedliwość, które wciąż przewodzi w każdym sondażu, ma nie lada orzech do zgryzienia. Widać jak na dłoni, że notowania rządzącego ugrupowania spadają, a droga do samodzielnej większości jest raczej nierealna. Do tego doszedł wielki sukces największego przeciwnika, czyli Donalda Tuska, który 4 czerwca zorganizował wielki marsz w Warszawie. Na tym jednak nie koniec złych informacji dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Jak ustalił portal Onet.pl, Prawo i Sprawiedliwość zamówiło wewnętrzne sondaże, z których wynika, że poparcie oscyluje na poziomie około 35 procent, ale tendencja jest spadkowa. Co zatem może zrobić w tej sytuacji ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego? Według informacji portalu, za kulisami trwa wielka batalia o to, by nieco zmienić obraz kampanii i otworzyć się na ludzi spoza partii. Jeszcze w tym tygodniu ma się zebrać ścisłe kierownictwo partii i zdecydować o ewentualnych zmianach w kampanii.

B.SZYDŁO: POPEŁNILIŚMY WIELE BŁĘDÓW, ALE POTRAFIMY PRZEPROSIĆ