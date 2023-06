Szydło o ostatniej szansie Tuska. "Jest zdesperowany"

To już koniec?! Twój Ruch przechodzi do historii

Donald Tusk wrócił do polskiej polityki w 2021 roku, przejął władzę w Platformie Obywatelskiej i walczy o zwycięstwo nad Prawem i Sprawiedliwością. Były premier spotyka się z wyborcami w całej Polsce, a 4 czerwca zorganizował wielki marsz, w którym wzięło udział kilkaset tysięcy ludzi. Według Beaty Szydło, lider największej partii opozycyjnej, jest niezwykle zdeterminowany, by wygrać wybory. Według europosłanki PiS, Tusk ma jeden wyraźny cel. - Donald Tusk jest zdeterminowany i zdesperowany, ponieważ wie doskonale, że to jest jego ostatnia szansa, żeby wrócić na poważnie do polskiej polityki i te wybory stawia tutaj wszystko na jedną szalę - oceniła.

Jak analizowała, opozycyjne partie są podzielone, przez co Tusk ma nieco łatwiejsze zadanie. - Opozycja podzielona, skłócona przez całe miesiące, lata, niepotrafiąca zaproponować niczego konstruktywnego dla Polski, dla Polaków. Była dla Tuska, jest też celem łatwym, żeby ich rozbić, żeby tylko i wyłącznie po stronie opozycji był jeden lider - stwierdziła.

