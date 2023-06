Wybory 2023 w Polsce. Europoseł PiS nie ma wątpliwości: To będzie najtrudniejsza, najbardziej brutalna wyborcza walka po 1989 r.

Szef sztabu wyborczego PiS ocenił, że zbliżająca się kampania wyborcza będzie wyjątkowo trudna. - To będzie najtrudniejsza, najbardziej brutalna wyborcza walka po 1989 r., bo stawka jest największa. Walka idzie o przyszłość, o suwerenność i rozwój naszej ojczyzny. Albo będzie nadal rządził obóz Jarosława Kaczyńskiego i kierunek budowy zamożnej, silnej gospodarczo i militarnie, ambitnej i pewnej siebie Polski, albo wróci to co było przed 2015 r. Czyli lekceważący stosunek do państwa polskiego i majątku narodowego, pogardliwy wobec zwykłego człowieka, służalczy wobec zewnętrznych interesów, nędza milionów. Nie mamy złudzeń, nasi polityczni przeciwnicy nie cofną się przed niczym - skomentował tegoroczne wybory Poręba.

Europoseł zapewnił, że PiS idziemy wytyczonym kursem i realizuje strategiczny plan przygotowany jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Przyznał nawet, że wśród polityków jego formacji pojawiły się głosy zwątpienia w obliczu piętrzących się trudności. Poręba zapytany o to, czy nie obawia się licytacji na pomysły Tuska okaże się skuteczna, przyznał, że nie, bo "nikt mu nie wierzy". Dodał, że oprócz grupy "wyznawców absolutnych" Polacy uważają Donalda Tuska za niewiarygodnego polityka, natomiast PiS jest w oczach wyborców także tych niechętnych PiS, postrzegana jako jednak wiarygodna.

Co dalej planuje PiS w kampanii wyborczej? Szef sztabu zapowiada kolejne duże wydarzenie

Co teraz planuje PiS? Tomasz Poręba, czyli szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że sukcesywnie będą odkrywać karty swego programu. I zapowiedział, że pod koniec czerwca pojawi się kolejne duże wydarzenie PiS. - Chcemy jeszcze mocniej pokazać, że jesteśmy gotowi na trzecią kadencję, chcemy te wybory wygrać - podkreśla jasno Poręba.

