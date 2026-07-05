Ponad połowa badanych chce dymisji Trzaskowskiego. Nowy sondaż po aferze w szpitalu

Afera w Szpitalu Południowym wywołała polityczne trzęsienie ziemi, stawiając Rafała Trzaskowskiego w najtrudniejszym momencie prezydentury.

Najnowszy sondaż ujawnia, że aż 51,2% Polaków uważa, iż prezydent Warszawy powinien podać się do dymisji w związku z zaistniałą sytuacją.

Odkryj, jak bardzo sprawa podzieliła opinię publiczną i co oznaczają te wyniki dla przyszłości stołecznego ratusza.

Sondaż po aferze w Szpitalu Południowym

Rafał Trzaskowski mierzy się z jednym z najtrudniejszych momentów swojej prezydentury w Warszawie. Afera wokół Szpitala Południowego nie cichnie, a najnowszy sondaż pokazuje, że część opinii publicznej oczekuje już nie tylko wyjaśnień, ale też politycznej odpowiedzialności.

W badaniu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano, czy w związku ze sprawą prezydent Warszawy powinien podać się do dymisji. Wynik jest dla Trzaskowskiego bolesny. Odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało 38,1 proc. respondentów. Kolejne 13,1 proc. wybrało wariant „raczej tak”. Łącznie daje to 51,2 proc. badanych, którzy uważają, że Rafał Trzaskowski powinien odejść ze stanowiska.

Tłum czekał na Trumpa. Nagle padł komunikat: „Natychmiastowa ewakuacja”

Przeciwników dymisji też jest wielu

Nie wszyscy badani są jednak za tak daleko idącym krokiem. Przeciwko dymisji prezydenta Warszawy opowiedziało się 41,1 proc. ankietowanych. Odpowiedź „raczej nie” wybrało 18,8 proc. osób, a „zdecydowanie nie” — 22,3 proc. Z kolei 7,7 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania. Sondaż pokazuje więc, że sprawa mocno dzieli opinię publiczną, ale przewaga zwolenników odejścia Trzaskowskiego jest wyraźna.

Wyborcy rządu bronią Trzaskowskiego

Wyniki zupełnie inaczej wyglądają, gdy spojrzeć na preferencje polityczne respondentów.

Wśród wyborców obozu rządzącego, czyli KO, Lewicy, PSL i Polski 2050, za dymisją Trzaskowskiego jest łącznie 9 proc. badanych. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się 85 proc. ankietowanych, a 6 proc. nie ma zdania.

Po drugiej stronie sceny politycznej nastroje są zupełnie inne. Wśród wyborców opozycji, obejmującej PiS, Razem, Konfederację i Konfederację Korony Polskiej, za odejściem prezydenta Warszawy jest 82 proc. badanych. Przeciwko dymisji w tej grupie jest 6 proc. respondentów, a 12 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Najostrzej oceniają wyborcy Konfederacji i Brauna

Najbardziej jednoznaczne odpowiedzi padły wśród wyborców Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. W tej grupie aż 91 proc. ankietowanych uważa, że Rafał Trzaskowski powinien podać się do dymisji. Przeciwnego zdania jest tylko 2 proc. badanych. 7 proc. nie ma opinii.

Wśród osób niegłosujących i niezdecydowanych za odejściem Trzaskowskiego opowiedziało się 60 proc. respondentów. Przeciw było 37 proc., a 3 proc. nie miało zdania.

W tle dymisje i zapowiedzi zmian

Afera wokół Szpitala Południowego już wywołała polityczne konsekwencje. Pracę straciło kierownictwo placówki, wymieniono rady nadzorcze w miejskich szpitalach, a Rafał Trzaskowski przyjął dymisje swoich zastępczyń: Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry.

Prezydent Warszawy zapowiedział też odpolitycznienie rad nadzorczych w stołecznych szpitalach, a później rozszerzył ten wymóg na inne miejskie spółki. Do sprawy odniósł się także Donald Tusk, który dał czas do wtorku na przedstawienie rekomendacji dotyczących zmian w ochronie zdrowia.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 26–28 czerwca 2026 roku metodą mixed-mode, czyli wywiadów internetowych i telefonicznych, na próbie 1000 osób.

32

Express Biedrzyckiej - PROF. MARKOWSKI ALARMUJE: To jest przerażające! Potrzebne międzynarodowe mediacje z Ukrainą