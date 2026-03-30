Ponad 100 tys. zł dla WOŚP. Żurek nie wytrzymał i wypalił o wiceministrach

WOŚP co roku pokazuje, że potrafimy być solidarni, hojni i po prostu dobrzy dla siebie nawzajem.Niech Orkiestra gra - do końca świata i jeden dzień dłużej! ❤️@fundacjawosp pic.twitter.com/Zc4isco52R— Waldemar Żurek (@w_zurek) March 30, 2026

Minister Żurek z humorem podsumował zbiórkę WOŚP, sugerując, że jego wiceministrowie mogli zebrać więcej.

W ministerialnej zbiórce WOŚP udało się zgromadzić ponad 100 tysięcy złotych, co minister nazwał "zrywem narodowym".

Minister podkreślił, że sprzęt z "czerwonym serduszkiem" ratuje życie, dziękując Polakom za hojność.

Ponad 100 tys. zł dla WOŚP. Minister dziękuje Polakom

Podczas podsumowania zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy minister Żurek podkreślił ogromne zaangażowanie darczyńców. Jak zaznaczył, Polacy po raz kolejny pokazali solidarność i gotowość do pomocy.

„Dziękuję wszystkim Polkom i Polakom, którzy otworzyli bardzo szeroko swoje konta” – mówił, wskazując, że skala wsparcia była imponująca.

Łącznie w ramach ministerialnej inicjatywy udało się zebrać ponad 100 tysięcy złotych.

„Trochę mało zebrali”. Żart ministra wywołał reakcje

Największe emocje wzbudził jednak fragment wypowiedzi skierowany do wiceministrów.

„Oczywiście w przyszłym roku będę także przyglądał się moim wiceministrom, bo w tym roku trochę mało zebrali” – powiedział. Po chwili jednak sam doprecyzował: „Żartuję. Razem zebraliśmy bardzo dużo”.

Krótka wymiana zdań została odebrana jako luźny, humorystyczny akcent wystąpienia.

WOŚP jako „zryw narodowy”

Minister nie krył, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma dla niego szczególne znaczenie. Określił ją mianem „zrywu narodowego”, który co roku jednoczy miliony Polaków. Podkreślił też praktyczny wymiar zbiórki: – Sprzęt oznaczony charakterystycznym „czerwonym serduszkiem” realnie ratuje zdrowie i życie pacjentów.

Jak zaznaczył, w przyszłości może pomóc „każdemu z nas lub naszym bliskim”.

Osobiste wyróżnienie na koniec

Na zakończenie wystąpienia minister odniósł się także do osobistego akcentu wydarzenia, otrzymanego pucharu. Nie krył, że było to dla niego wyjątkowe wyróżnienie i podziękował za nie organizatorom.

28

Express Biedrzyckiej WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.