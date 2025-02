Pomóżmy upamiętnić polskich bohaterów z czasów II Wojny światowej!

O co chodzi?

Pierwsze prace ruszyły i jeżeli uda się zebrać 50 tys. dolarów kanadyjskich, zostaną ukończone przed 80-tą rocznicą zakończenia II Wojny Światowej. Wiadomo już, że monument stanie w bardzo atrakcyjnym miejscu w Halifaxie (w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja), przed wejściem do Muzeum Imigracji przy nabrzeżu 21, gdzie w sezonie letnim każdego dnia przewijają się tysiące turystów. Monument ma przedstawiać zarys dziobu okrętu, z wyrytymi nazwami polskich jednostek uczestniczących w Bitwie o Atlantyk. Projekt zyskał wsparcie Instytutu Pamięci Narodowej, a prace przygotowawcze są już na zaawansowanym etapie. Co ważne władze portu Halifax zgodziły się przejąć pieczę nad projektowanym już pomnikiem Polskiej Marynarki Wojennej, dbając później o jego bezpieczeństwo, stan i konserwację.

W tym miejscu znajduje się już pomnik upamiętniający polską historię w Kanadzie, odsłonięty we wrześniu 2018 roku z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Nowy monument będzie kolejnym symbolem polsko-kanadyjskich więzi historycznych, eksponowanym w miejscu odwiedzanym przez licznych turystów przypływających statkami wycieczkowymi.

Czemu akurat Halifax? Podczas II wojny światowej właśnie tamtejszy port odgrywał kluczową rolę jako punkt przerzutowy amerykańskiej pomocy dla Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego. Polska Marynarka Wojenna aktywnie uczestniczyła w eskortowaniu konwojów przez Atlantyk, przyczyniając się do sukcesu alianckich operacji morskich. Niszczyciele takie jak ORP „Burza”, ORP „Kujawiak” czy ORP „Piorun” brały udział w kluczowych działaniach, w tym w operacji zatopienia niemieckiego pancernika „Bismarck” oraz ochronie licznych konwojów przed atakami U-Bootów, co przyczyniło się do zwycięstwa aliantów w tzw. "bitwie o Atlantyk".

Do akcji dołącza „SE” dlatego publikujemy numer konta, przekazany nam przez Konsulat Honorowy w Halifaxie: 29291000060000000003746967 Aion S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

