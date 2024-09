Pomoc dla powodzian coraz bliżej! Domański: „Mamy już pierwsze wnioski”

Minister finansów Andrzej Domański przekazał, że wpłynęły pierwsze wnioski o bezzwrotną pomoc dla poszkodowanych przez powódź. "Otrzymaliśmy od wojewodów pierwsze wnioski (...) na bezzwrotną pomoc dla poszkodowanych w powodzi" - przekazał w Polsat News. Wojewodowie działają szybko, a rząd już znalazł dwa miliardy złotych na wsparcie. Premier Donald Tusk osobiście negocjuje z szefową Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen, aby Unia Europejska pomogła w finansowaniu tych ogromnych wydatków. Minister podkreślił, że wsparcie to nie zostanie objęte unijnymi ograniczeniami deficytu. Dodatkowo, w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest już zabezpieczone 1,3 miliarda złotych na pomoc kredytową dla poszkodowanych, co może oznaczać nawet 36 tysięcy złotych wsparcia na osobę.

"Namierzono człowieka przebranego w mundur, mówił że będą wysadzane wały". Tusk: "To już nie jest amatorka"

"Będziemy szukać źródeł finansowania tych olbrzymich wydatków w różnych miejscach. Już znaleźliśmy dwa miliardy złotych. Dzisiaj pan premier spotyka się z szefową Komisji Europejskiej panią Ursulą von der Leyen i liczymy, że Unia Europejska również poważnie włączy się w finansowanie tego wysiłku" - powiedział minister finansów.

Domański poinformował o wprowadzeniu zerowej stawki VAT na darowizny przeznaczone dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi. „Dotyczy to darowizn realizowanych od 12 września, kiedy pojawiły się intensywne zjawiska pogodowe” – wyjaśnił. Zaznaczył, że zerowy VAT obejmuje wszystkie niezbędne artykuły, takie jak koce, żywność czy śpiwory, które są przekazywane za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, samorządów oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Tego rodzaju wsparcie może odegrać kluczową rolę w najbliższych tygodniach, kiedy pomoc humanitarna stanie się niezbędna dla powodzian.

Minister przyznał jednak, że „to nie będą duże kwoty”, wskazując jednocześnie, że zerowa stawka VAT na darowizny obowiązuje jedynie do końca roku. „Jeśli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi przedłużyć to rozporządzenie” – zapewnił Domański. Zwrócił jednak uwagę, że wprowadzone przepisy mają charakter szczególny, ponieważ „nieco rozszczelniają system VAT-owski”, co wiąże się z pewnym ryzykiem. „Nie możemy dopuścić, aby koszty tej pomocy rozprzestrzeniły się na całą Polskę” – dodał, akcentując, że każda decyzja w tej sprawie musi być dokładnie przeanalizowana, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji w systemie podatkowym.

Tymczasem Wrocław przygotowuje się na ważne wydarzenie dyplomatyczne. W czwartek po południu do miasta przybędzie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, by spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentami Czech, Słowacji i Austrii – Petrem Fialą, Robertem Ficą i Karlem Nehammerem. Podczas spotkania omawiane będą działania, jakie Unia Europejska i kraje regionu mogą podjąć w celu wsparcia ofiar powodzi oraz długofalowej pomocy w odbudowie zniszczonych terenów.

