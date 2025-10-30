Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy! Polska reaguje natychmiast

Weronika Fakhriddinova
2025-10-30 11:28

W czwartek rano w Polsce ogłoszono stan najwyższej gotowości w przestrzeni powietrznej. Po rosyjskim ataku rakietowym na zachodnią Ukrainę poderwano dyżurne pary myśliwskie i czasowo zamknięto lotniska w Radomiu i Lublinie. Kilka godzin później minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że polskie MiG-29 przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem.

  • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o czasowym zamknięciu lotnisk w Radomiu i Lublinie.
  • Decyzja ma charakter prewencyjny i zapewnia swobodę działania polskiego i sojuszniczego lotnictwa.
  • Dowództwo Operacyjne RSZ ogłosiło uruchomienie wszystkich dostępnych sił i środków obrony powietrznej.
  • Polskie myśliwce MiG-29 przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Morzem Bałtyckim.
  • Minister Kosiniak-Kamysz zapewnia, że działania mają charakter obronny i prewencyjny, a sytuacja jest pod kontrolą.

Polskie MiG-29 przechwytują rosyjski samolot

Podczas konferencji prasowej w Kartuzach Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że w czwartek rano doszło do kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego.

– Dzisiaj MiG-i-29 przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Morzem Bałtyckim, tak jak wczoraj przekazał minister obrony.

To drugi incydent w ciągu 48 godzin. W środę Dowództwo Operacyjne informowało o podobnym zdarzeniu, wtedy polskie myśliwce przechwyciły rosyjskiego Iła-20, który leciał bez planu lotu i z wyłączonym transponderem w międzynarodowej przestrzeni powietrznej.

Dwa lotniska zamknięte po rosyjskim ataku

Jeszcze przed świtem Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) ogłosiła, że lotniska w Radomiu i Lublinie zostały czasowo wyłączone z użytku. „Z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego, lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań” – podała PAŻP w komunikacie.

Decyzja zapadła po nocnym ataku rakietowym Rosji na Ukrainę, podczas którego zaatakowano obiekty infrastruktury w rejonie Lwowa i Tarnopola, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy.

Wojsko: „To działania prewencyjne, nie ma zagrożenia dla ludności”

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ) poinformowało o uruchomieniu wszystkich sił obrony powietrznej, w tym myśliwców, samolotu wczesnego ostrzegania i systemów radiolokacyjnych.

„Podjęto działania prewencyjne, mające na celu ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” – przekazano w komunikacie.

Wojsko podkreśla, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców Polski, a działania mają charakter rutynowy w ramach procedur NATO.

Rosja znów uderza, Polska reaguje

W nocy ze środy na czwartek Federacja Rosyjska przeprowadziła zmasowany atak rakietowy i dronowy na zachodnią Ukrainę. Celem były obiekty infrastruktury energetycznej i wojskowej. W mediach ukraińskich pojawiły się doniesienia o eksplozjach w rejonie Lwowa i Tarnopola, co spowodowało automatyczne uruchomienie natowskich procedur bezpieczeństwa po stronie polskiej.

Polacy zaniepokojeni, wojsko apeluje o spokój

Choć komunikaty Dowództwa mają charakter rutynowy, wielu internautów przyznaje, że kolejne alerty i zamykanie lotnisk budzą niepokój. Wojsko uspokaja: sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a wszystkie działania mają na celu zapobieganie ewentualnym incydentom w przestrzeni powietrznej.

