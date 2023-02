Polskie filmy do obejrzenia za darmo! Rusza III Festiwal Kultury Narodowej „Pamięć i Tożsamość”

„Super Express”: Co wyróżnia festiwal „Pamięć i Tożsamość” na tle innych imprez kulturalnych?

Aneta Woźniak: – To wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. Rokrocznie Telewizja Polska produkuje kilkaset audycji o charakterze tożsamościowym. Wybieramy najlepsze, najciekawsze po to, żeby zaprezentować je naszym widzom w jednej przestrzeni. Taką przestrzenią jest właśnie festiwal. To formuła, która pozwala dotrzeć do szerokiego odbiorcy.

Gdzie możemy obejrzeć festiwalowe produkcje?

– Są one zamieszczane na stronie festiwalu www.fkn.tvp.pl. Jest ona otwarta, dostępna dla wszystkich i, co ważne, wolna od reklam. Wszystkie treści są udostępniane przez Telewizję Polską bezpłatnie. Każdy, kto chce obejrzeć serial, film dokumentalny, koncert czy przysłuchać się dobrej rozmowie publicystycznej, może z tego skorzystać. To ok. 120 tytułów – ponad 300 godzin materiałów wideo, do których wszyscy mają dostęp.

Co w tym roku znajdziemy w ofercie?

– Oferta jest bardzo różnorodna gatunkowo i stąd podzielona na kategorie: film i serial fabularny, film i serial dokumentalny, publicystyka kulturalno-historyczna, Polak mały z myślą o dzieciach, rekonstrukcja, koncert i widowisko oraz teatr. Jest też kategoria specjalna – romantyzm. To z uwagi na to, że ubiegły rok był Rokiem Romantyzmu, powstało więc wiele produkcji okolicznościowych.

A co widzowie będą mogli zobaczyć na festiwalu po raz pierwszy?

– To z pewnością film „Filip” w reżyserii Michała Kwiecińskiego, który już odbił się szerokim echem i był nagradzany na festiwalach. Pokażemy go w warszawskim Kinie Iluzjon, przed projekcją filmu zapraszamy na spotkanie z jego twórcami.

No właśnie. Bo festiwal „Pamięć i Tożsamość” to także projekcje kinowe i spotkania na żywo.

– Tak, zgadza się. W ostatni weekend lutego, w dniach 24–26, zapraszamy do Kina Iluzjon. Będzie okazja zobaczyć na dużym ekranie za darmo takie tytuły jak: „Prorok”, „Orlęta Grodno ‘39”, „Marzec ‘68”, „Sonata”, „Klątwa Góry” czy odcinki serialu „Korona królów. Jagiellonowie”. Pełny program projekcji filmów dokumentalnych, fabularnych i rozmów z ich twórcami jest dostępny na naszej stronie internetowej oraz na stronie Kina Iluzjon. Nie zapominamy też o najmłodszych widzach. W niedzielny poranek od godz. 10 zapraszamy rodziny z dziećmi na specjalne pokazy, zabawy i konkursy. Odwiedzą nas wtedy bohaterowie programów TVP ABC.

Przygotowaliście podobno niespodziankę na zakończenie festiwalu?

– Festiwal zakończy się 1 marca uroczystą galą, na której najlepsi twórcy nagrodzeni zostaną statuetkami Złotych i Platynowych Ryngrafów. Przez cały czas trwania wydarzenia na stronie festiwalowej widzowie także mogą oddać głos na najciekawszą, ich zdaniem, audycję, która zostanie nagrodzona Złotym Ryngrafem. W trakcie gali poznamy zwycięzcę konkursu na najlepszy projekt filmu dokumentalnego, który następnie zostanie zrealizowany przez Telewizję Polską. Uroczysta gala będzie transmitowana na antenie TVP 1 oraz TVP Historia o godz. 21.10. Zapraszamy!

Rozmawiała Katarzyna Liwińska