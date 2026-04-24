Polskie myśliwce F-16 przechwyciły dwa rosyjskie Su-30, które leciały bez włączonych transponderów w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem.

Wiceminister MON podkreślił gotowość NATO do natychmiastowej reakcji na naruszenia bezpieczeństwa, interpretując rosyjskie loty jako prowokację.

Rosyjskie samoloty celowo latają bez transponderów, testując systemy obrony powietrznej NATO i stwarzając zagrożenie dla lotnictwa cywilnego.

Czy takie incydenty to jedynie testy gotowości, czy też sygnał większych zagrożeń dla bezpieczeństwa regionu?

W piątek nad Morzem Bałtyckim doszło do incydentu z udziałem polskich i rosyjskich maszyn wojskowych. Para dyżurna polskich myśliwców F-16 dokonała przechwycenia rosyjskich samolotów Su-30, które leciały w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. O zdarzeniu jako pierwszy poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

W swoim wpisie na platformie X wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił gotowość sojuszu do odpowiedzi na tego typu działania.

Polskie F-16 przechwyciły dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem. Każde naruszenie bezpieczeństwa Polski i regionu spotka się z natychmiastową reakcją NATO – napisał Cezary Tomczyk.

Szczegóły operacji podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojskowi potwierdzili, że polskie myśliwce zidentyfikowały wizualnie i monitorowały dwa rosyjskie, wielozadaniowe samoloty bojowe Su-30. Co ważne, Dowództwo Operacyjne podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a cała akcja miała miejsce nad wodami międzynarodowymi.

„Niewidzialne” samoloty

Rosyjskie maszyny, które napotkały polskie myśliwce, leciały z wyłączonymi transponderami i bez zgłoszonego wcześniej planu lotu. To nie jest przypadkowe zaniedbanie, ale celowa i regularna praktyka rosyjskiego lotnictwa wojskowego w tym regionie. Transponder to urządzenie, które automatycznie wysyła sygnał identyfikacyjny, pozwalając cywilnej kontroli ruchu lotniczego śledzić maszynę na radarach. Jego wyłączenie sprawia, że samolot staje się „niewidzialny” dla standardowych systemów, co stwarza potencjalne zagrożenie dla lotnictwa cywilnego.

Takie działania są interpretowane jednoznacznie. Już na początku kwietnia wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując podobny incydent z udziałem rosyjskiego samolotu Ił-20, stwierdził, że „prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej testują nasze systemy obrony powietrznej”. Tego typu loty to w istocie sprawdzian gotowości i czasu reakcji sił NATO, co zmusza sojusz do regularnych interwencji, takich jak ostatnie przechwycenie rosyjskich samolotów.

Właśnie dlatego, gdy pojawia się taki niezidentyfikowany obiekt, uruchamiana jest standardowa procedura. Polega ona na poderwaniu pary dyżurnej myśliwców, które mają za zadanie podlecieć do „intruza”, zidentyfikować go wizualnie i nawiązać kontakt, a następnie eskortować go do czasu, aż opuści dany obszar.

Seria prowokacji

Piątkowe zdarzenie to kolejny element długiej serii podobnych prowokacji. Rosyjskie lotnictwo wojskowe regularnie testuje czujność sił NATO w regionie Morza Bałtyckiego, wykonując loty bez włączonych transponderów i bez informowania cywilnej kontroli lotów. Tylko na początku kwietnia tego roku para polskich F-16 przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20.

Takie akcje zdarzały się w ostatnich miesiącach wielokrotnie – jesienią ubiegłego roku Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o trzech podobnych incydentach w ciągu zaledwie jednego tygodnia. To stała taktyka, która zmusza Sojusz Północnoatlantycki do utrzymywania ciągłej gotowości.

Właśnie w celu kontroli rosyjskiej aktywności w regionie od lat funkcjonuje misja NATO Baltic Air Policing. W jej ramach samoloty z Polski i innych krajów sojuszniczych patrolują przestrzeń powietrzną nad państwami bałtyckimi oraz samym Bałtykiem. Jak podkreśla Dowództwo Operacyjne, takie przechwycenia są standardowym elementem systemu bezpieczeństwa, który pozwala na bieżąco oceniać sytuację i identyfikować obiekty nieprzestrzegające międzynarodowych procedur lotniczych.