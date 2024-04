Polski żołnierz poszkodowany na granicy z Białorusią. Migranci obrzucili kamieniami patrol

Niespokojnie na granicy z Białorusią. Ciągłe ataki migrantów

Jak informuje Straż Graniczna cały czas sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest napięta. W najnowszym komunikacie, SG informuje, że tylko w ciągu ostatnich dwóch dni na granicy polsko – białoruskiej było 210 prób jej nielegalnego przekroczenia. W ręce funkcjonariuszy Straży Granicznej wpadli również kolejni kurierzy. Z komunikatu wynika też, że najgorzej jest w rejonach Dubiczy Cerkiewnej, Białowieży i Narewce.

Do poważnego incydentu doszło 10 kwietnia. br. kiedy to ok 220 migrantów w Białowieży zaczęło szturmować granicę. Funkcjonariuszy atakowano kamieniami i płonącymi kawałkami gałęzi.

SG podsumowuje, że od początku kwietnia było łącznie ok. 3,5 tys. prób przekroczenia granicy. W marcu zanotowano ok. 3,4 tys. takich prób, znacznie więcej niż w styczniu i w lutym. Migranci próbujący przedostać się do Polski od początku roku pochodzili z blisko 30 państw. Ale nie tylko z fizycznymi atakami zmagają się funkcjonariusze SG. Po stronie polskiej kwitnie przemyt cudzoziemców i codziennie zatrzymywani są kurierzy.

Kwitnie nielegalny przemyt cudzoziemców

Według informacji przekazanych przez mjr Andrzeja Juźwiaka p.o. rzecznika prasowego SG, kwitnie przemyt cudzoziemców przez granicę. Kurierzy zatrzymywani są na terenie całego kraju, jednak najwięcej zatrzymań ma miejsce w województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią oraz w zachodniej części kraju, w okolicach granicy polsko-niemieckiej.

Tylko w pierwszym kwartale roku zatrzymano 119 osób, którzy pomagali w nielegalnym przekraczaniu granicy. Z danych przekazanych przez Straż Graniczną wynika, że spośród 119 zatrzymanych w pierwszym kwartale roku za organizowanie i pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy 94 osoby to cudzoziemcy, w tym m.in. obywatele Ukrainy (48), Białorusi (12) i Gruzji (7). Z kolei na 973 tzw. kurierów zatrzymanych przez strażników granicznych w ubiegłym roku ponad 890 to cudzoziemcy, z czego 416 to obywatele Ukrainy, 111 to obywatele Gruzji, a 60 to Białorusini.

Granica polsko-białoruska ma długość ponad 418 kilometrów. Przebiega wzdłuż granic administracyjnych dwóch województw: podlaskiego i lubelskiego. Odcinek o długości 246,93 kilometrów znajduje się pod ochroną Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, zaś za odcinek o długości 171,31 kilometrów odpowiada Nadbużański Oddział Straży Granicznej.

W nocy z 18 na 19 kwietnia, w strefie przygranicznej 🇵🇱🇧🇾 doszło do incydentu w wyniku, którego poszkodowany został żołnierz Sił Zbrojnych RP Patrol pieszy realizujący zadania w ramach #WZZPodlasie został obrzucony kamieniami przez migrantów ze strony Republiki Białoruś.… pic.twitter.com/WUhcuAfMi9— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) April 19, 2024