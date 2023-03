Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polski podpułkownik bezlitośnie o Ławrowie; "Jemu coś się pomyliło"

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” był podpułkownik Krzysztof Przepiórka, który bezlitośnie skrytykował wystąpienie Siergieja Ławrowa. - Przezywam trochę deja vu, ponieważ proszę zauważyć, jakie bzdury można mówić dziennikarzom w innym kraju… Jemu się coś wyraźnie pomyliło, bo tego typu przekaz jest kierowany przede wszystkim do Rosjan. A deja vu stąd, ze mamy to samo w naszym rodzimym grajdołku – stwierdził. – Podkreślmy, że to nie jest skierowane dla dziennikarzy, tylko dla Rosjan – skwitował podpułkownik.