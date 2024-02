PILNE! Lekarka z Polski porwana w Czadzie uwolniona!

Były ambasador RP w Niemczech i we Francji: Putin to współczesny Hitler

Misja w Czadzie nie jest pierwszą na życiowej drodze Aleksandry Kuligowskiej. W 2020 roku, jeszcze jako studentka medycyny wyjechała do Ekwadoru. Pracowała w placówce księdza Wojciecha Podgórskiego, który mówi nam teraz, że młoda wolontariuszka wykonywała swoje obowiązki z całkowitym oddaniem. - Na terenie parafii mieliśmy dużo ubogich osób w rozsianych w dziesiątkach wiosek. Ola jeździła do nich z pomocą. To bardzo pokorna dziewczyna, brała na siebie każdą pracę, która była potrzebna. To były czasy pandemii, więc bardzo przydała się jej wiedza medyczna, szybko też opanowała język – wspominał w rozmowie z nami duchowny i prosił o modlitwę za porwaną wolontariuszkę. - Wszyscy się tu za nią modlimy. Nie tracimy nadziei, że szybko zostanie uwolniona – mówił misjonarz.

Tę nadzieję mogą zwiększyć informacje przekazane nam przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. - Na miejscu jest coraz więcej czadyjskiego wojska. Jest też żandarmeria, są siły francuskie. Akcja jest intensywnie prowadzona. Wszystko monitoruje Centrum Operacyjne MSZ – mówił nam Paweł Wroński (60 l.), rzecznik dyplomacji. Jak dodawał, obszar poszukiwań sukcesywnie się zmniejsza. - To z jednej strony teren trudny do penetracji, z racji na strumienie, czy wąwozy. Jednak z drugiej strony trudno niezauważenie z niego uciec. Obserwacja wyznaczonego przez służby obszaru prowadzona jest też ze śmigłowca- słyszeliśmy od Wrońskiego.

Czadyjskie media donoszą z kolei, że do odnalezienia Polki i czterech porywaczy zaprzęgnięte zostały wszystkie siły porządkowe. Nadzorujący akcję minister bezpieczeństwa Mahamat Charfadine Margui wezwał do współpracy z policją i innymi służbami miejscową ludność. O pomoc poprosił też liderów lokalnych wspólnot religijnych. Pochodząca z Ostrołęki kobieta jest w rękach porywaczy od piątku. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w szpitalu administrowanym przez Caritas, w miejscowości Dono Manga, położonej ponad 400 km na południowy wschód od stolicy kraju. Żadna organizacja nie przyznała się do porwania kobiety.

Ostatecznie we wtorek wieczorem dotarła do nas znakomita informacja! - Polska obywatelka porwana w Czadzie została uwolniona; jest cała i zdrowa, co przekazałem telefonicznie jej najbliższym - napisał na portalu X Radosław Sikorski.

- Ola odbita!!! Transportują ją teraz helikopterem do Mundou i potem odrzutowcem do N'djameny. Jest lekko ranna, ale szczegółów nie znamy. Bogu dzięki!!! - dowiedzieliśmy się nieoficjalnie od osób z otoczenia pani Aleksandry.