Znany dziennikarz Mateusz Lachowski miał wypadek samochody na Ukrainie!

Mateusz Lachowski to jeden z najbardziej znanych polskich korespondentów wojennych na Ukrainie, który przekazuje najważniejsze informacje z kraju ogarniętego wojną, od początku wybuchu konfliktu zbrojonego. Lachowski obecnie jest korespondentem Polsat News, ale pojawia się też jako gość w "Raporcie Złotorowicza", w którym opowiada, jak wojna wygląda z bliska. Niestety, teraz dziennikarza spotkało bardzo złe wydarzenie: wypadek samochodowy. Korespondent wraz z dwojgiem wolontariuszy wracał busem, gdy nagle w ich auto uderzył samochód z przyczepą. Była noc: - Niestety dziś w nocy, wracając z Awdijiwki, mieliśmy wypadek samochodowy. W bus, którym podróżowaliśmy z wolontariuszami: Piotrem Kaszuwarą i Natalią Halunenko, aby rozdawać pomoc humanitarną w najbardziej niebezpiecznych miejscowościach przyfrontowych w Obwodzie Donieckim, wjechał samochód z przyczepą - opisał nieszczęśliwe zdarzenie na Facebooku.

Korespondent Polsatu News doznał urazu głowy

Mateusz Lachowski powiadomił też, jak czuje się on i jego towarzysze oraz w jakim stanie jest cała trójka: - Na szczęście wszyscy jesteśmy cali i bezpieczni. Ja mam drobny uraz głowy, ale dzięki pomocy Piotra, Ani Kasprzyckiej i Fundacja Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich, jestem już po tomografii komputerowej głowy i wracam do Kijowa, żeby parę dni odpocząć i dojść do siebie.

Mateusz Lachowski prosi o wsparcie. Sprawa jest bardzo ważna

Lachowski przekazał też, że w efekcie wypadku zniszczony został samochód, którym podróżowali, a to wielkie zmartwienie i kłopot, bo wolontariusze fundacji "Przyszłość dla Ukrainy" UA Future , właśnie tym busem docierali do różnych zniszczonych przez wojnę miejsc i docierali z pomocą. Dlatego też Lachowski apeluje o pomoc, by zebrać środki na zakup nowego auta: - Fundacja "Przyszłość dla Ukrainy" UA Future niestety straciła busa. Tym pojazdem Piotr dowoził pomoc do wielu miejsc we wschodniej Ukrainie. Od Bachmutu, przez Awdijiwkę, Lyman, Orychów… Mógłbym tak długo wymieniać. Pomaga cywilom i żołnierzom, każdemu kto pomocy potrzebuje. Jeśli chcecie go wesprzeć w kupnie nowego busa, aby mógł dalej docierać z pomocą w najniebezpieczniejsze miejsca napisał dziennikarz. Podał też numery kont, na które można wpłacać pieniądze, by pomoc fundacji w zakupie samochodu.

IBAN:PLN – PL 10 1140 2004 0000 3202 8238 9298USD – PL 50 1140 2004 0000 3012 1572 0930EUR – PL 60 1140 2004 0000 3812 1572 0940