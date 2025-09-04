Polski dziennikarz wytrącił Trumpa z równowagi! Takiej riposty na pewno się nie spodziewał

Prezydent Andrzej Nawrocki został oficjalnie powitany przez Donalda Trumpa w Waszyngtonie o 17:30 czasu polskiego.

Podczas sesji pytań w Gabinecie Owalnym, Donald Trump ostro zareagował na pytanie korespondenta Polskiego Radia, Marka Wałkuskiego, dotyczące braku działań wobec Putina.

Trump przerwał dziennikarzowi i zasugerował mu zmianę zawodu, co wywołało kontrowersje i rzuciło cień na przebieg wizyty oraz relacje polsko-amerykańskie.

Wizyta prezydenta Nawrockiego rozpoczęła się o godzinie 17:30 czasu polskiego, kiedy to został on oficjalnie powitany przez Donalda Trumpa przed siedzibą amerykańskiego prezydenta. Po krótkim powitaniu przywódcy udali się do Gabinetu Owalnego, gdzie zaplanowano sesję pytań od dziennikarzy. W spotkaniu uczestniczyli również kluczowi członkowie polskiej delegacji, w tym szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz europoseł Adam Bielan.

W trakcie sesji pytań, korespondent Polskiego Radia, Marek Wałkuski, skierował pytanie bezpośrednio do prezydenta Trumpa.

- Mówił Pan tyle razy o frustracji i żalu, jaką Pan czuje do Putina, ale nie ma żadnych działań… - powiedział. Na reakcję nie musiał długo czekać.

Reakcja Donalda Trumpa

Zanim dziennikarz zdążył dokończyć swoje pytanie, prezydent Trump gwałtownie mu przerwał, wyraźnie zirytowany. "Z jakiej redakcji Pan jest? Skąd wiesz, że nie ma żadnych działań?" – zapytał podniesionym głosem amerykański przywódca. W dalszej części swojej wypowiedzi Trump zasugerował reporterowi zmianę zawodu, stwierdzając: "Lepiej znajdź inną robotę". Takiej reakcji dziennikarz raczej się nie spodziewał.

Incydent ten rzuca cień na przebieg pierwszej zagranicznej wizyty prezydenta Nawrockiego, a także na relacje polsko-amerykańskie. Ostra reakcja Donalda Trumpa na pytanie dotyczące polityki wobec Rosji może być interpretowana na wiele sposobów – od wyrazu frustracji amerykańskiego prezydenta, po próbę zdominowania narracji medialnej. Niezależnie od interpretacji, wydarzenie to z pewnością zostanie zapamiętane jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych momentów wizyty. Pozostaje pytanie, czy incydent ten wpłynie na dalszy rozwój stosunków między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

