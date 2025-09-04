Polski dziennikarz wytrącił Trumpa z równowagi! Takiej riposty na pewno się nie spodziewał

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-04 8:48

W środę, 3 września, prezydent Karol Nawrocki odbył swoją inauguracyjną zagraniczną wizytę, udając się do Białego Domu na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozmowy, które miały koncentrować się na kluczowych kwestiach, takich jak bezpieczeństwo regionalne i konflikt na Ukrainie, zostały niespodziewanie zakłócone przez ostry incydent z udziałem polskiego dziennikarza. Pytanie dotyczące polityki USA wobec Rosji wywołało wyraźne niezadowolenie Donalda Trumpa, co doprowadziło do publicznej krytyki reportera.

Na co choruje Donald Trump? Zdjęcia jego dłoni wywołały falę spekulacji

i

Autor: Pixabay/ CC0 1.0 Na co choruje Donald Trump? Zdjęcia jego dłoni wywołały falę spekulacji
  • Prezydent Andrzej Nawrocki został oficjalnie powitany przez Donalda Trumpa w Waszyngtonie o 17:30 czasu polskiego.
  • Podczas sesji pytań w Gabinecie Owalnym, Donald Trump ostro zareagował na pytanie korespondenta Polskiego Radia, Marka Wałkuskiego, dotyczące braku działań wobec Putina.
  • Trump przerwał dziennikarzowi i zasugerował mu zmianę zawodu, co wywołało kontrowersje i rzuciło cień na przebieg wizyty oraz relacje polsko-amerykańskie.

Wizyta prezydenta Nawrockiego rozpoczęła się o godzinie 17:30 czasu polskiego, kiedy to został on oficjalnie powitany przez Donalda Trumpa przed siedzibą amerykańskiego prezydenta. Po krótkim powitaniu przywódcy udali się do Gabinetu Owalnego, gdzie zaplanowano sesję pytań od dziennikarzy. W spotkaniu uczestniczyli również kluczowi członkowie polskiej delegacji, w tym szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz europoseł Adam Bielan.

W trakcie sesji pytań, korespondent Polskiego Radia, Marek Wałkuski, skierował pytanie bezpośrednio do prezydenta Trumpa.

- Mówił Pan tyle razy o frustracji i żalu, jaką Pan czuje do Putina, ale nie ma żadnych działań… - powiedział. Na reakcję nie musiał długo czekać.

Reakcja Donalda Trumpa

Zanim dziennikarz zdążył dokończyć swoje pytanie, prezydent Trump gwałtownie mu przerwał, wyraźnie zirytowany. "Z jakiej redakcji Pan jest? Skąd wiesz, że nie ma żadnych działań?" – zapytał podniesionym głosem amerykański przywódca. W dalszej części swojej wypowiedzi Trump zasugerował reporterowi zmianę zawodu, stwierdzając: "Lepiej znajdź inną robotę". Takiej reakcji dziennikarz raczej się nie spodziewał.

Karol Nawrocki przywiózł Donaldowi Trumpowi prezenty! Wiemy, co mu dał

Incydent ten rzuca cień na przebieg pierwszej zagranicznej wizyty prezydenta Nawrockiego, a także na relacje polsko-amerykańskie. Ostra reakcja Donalda Trumpa na pytanie dotyczące polityki wobec Rosji może być interpretowana na wiele sposobów – od wyrazu frustracji amerykańskiego prezydenta, po próbę zdominowania narracji medialnej. Niezależnie od interpretacji, wydarzenie to z pewnością zostanie zapamiętane jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych momentów wizyty. Pozostaje pytanie, czy incydent ten wpłynie na dalszy rozwój stosunków między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

W naszej galerii zobaczysz spotkanie Karola Nawrockiego i Donalda trumpa:

Spotkanie Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim w Waszyngtonie
10 zdjęć
Sonda
Jak oceniasz spotkanie Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa?
ŚPIEWAK CHŁOSZCZE OWSIAKA, GIERTYCHA I TRZASKOWSKIEGO | Poranny Ring
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
DONALD TRUMP