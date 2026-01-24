Polska z historyczną ofertą dla Donalda Trumpa. Co oferuje Nawrocki?

Polska złożyła USA przełomową ofertę: stała baza wojskowa w zamian za członkostwo w Radzie Pokoju.

Prezydent Nawrocki negocjuje z Donaldem Trumpem, by wzmocnić obronność Polski i wschodniej flanki NATO.

Czy dołączenie do Rady Pokoju, alternatywy dla ONZ, to szansa na prestiż czy ryzyko dla polskiej dyplomacji? Sprawdź, co oznacza "duża ratyfikacja" i "Fort Trump".

Zgodnie z najnowszymi, nieoficjalnymi informacjami Polsat News, na linii Warszawa-Waszyngton trwają rozmowy dotyczące bezprecedensowej propozycji. Prezydent Karol Nawrocki miał zaoferować prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi przystąpienie Polski do jego flagowej inicjatywy, Rady Pokoju. Warunkiem polskiego akcesu jest jednak konkretne i od dawna dyskutowane zobowiązanie ze strony Stanów Zjednoczonych, zgoda na utworzenie stałej bazy wojskowej w naszym kraju.

Taka umowa, jeśli doszłaby do skutku, byłaby historycznym krokiem w budowaniu polskiej obronności. Jej głównym celem jest wzmocnienie obrony Polski i całej granicy wschodniej NATO, co w obecnej sytuacji geopolitycznej ma kluczowe znaczenie. Prezydent Nawrocki, który uczestniczył w uroczystości podpisania aktu założycielskiego Rady w szwajcarskim Davos, do tej pory nie złożył polskiego podpisu, co sugeruje, że negocjacje są w toku, a Polska twardo stawia swoje warunki.

Czym jest Rada Pokoju Donalda Trumpa?

Inicjatywa powołana do życia przez prezydenta USA budzi ogromne zainteresowanie na całym świecie. Warto zrozumieć jej fundamentalne założenia, aby w pełni ocenić wagę potencjalnego przystąpienia Polski.

Alternatywa dla ONZ?

Według założeń Donalda Trumpa, Rada Pokoju ma być nowym, skutecznym forum rozwiązywania światowych konfliktów. W jego opinii Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) w wielu aspektach nie spełnia już swojej roli, stając się instytucją nieefektywną i zbiurokratyzowaną. Rada Pokoju nie ma jednak całkowicie zastępować ONZ, a raczej z nią współpracować, stanowiąc bardziej dynamiczny i decyzyjny organ. Jak komentował sam prezydent Nawrocki, zaproszenie Polski do gremium mającego rozstrzygać kwestie globalne, w tym konflikt na Bliskim Wschodzie, to duży prestiż i dowód uznania dla pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Kto już dołączył do inicjatywy?

Akt założycielski Rady Pokoju, poza Stanami Zjednoczonymi, podpisało dotychczas 19 państw. Lista członków-założycieli jest niezwykle zróżnicowana, co pokazuje globalny zasięg projektu. Wśród państw, które zdecydowały się na przystąpienie, znajdują się między innymi:

Węgry

Argentyna

Kazachstan

Pakistan

Arabia Saudyjska

Mongolia

Obecność w tym gronie zarówno państw europejskich, azjatyckich, jak i z Ameryki Południowej, świadczy o szerokim poparciu dla idei Trumpa, choć jednocześnie budzi pytania o spójność i realne cele nowej organizacji.

Droga do członkostwa. Jakie kroki musi podjąć Polska?

Decyzja o przystąpieniu do tak ważnej umowy międzynarodowej nie jest prosta i wymaga skomplikowanej procedury wewnętrznej. Prezydent Karol Nawrocki odbył już w tej sprawie rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem, co wskazuje na chęć zbudowania ponadpartyjnego konsensusu w kluczowej dla bezpieczeństwa państwa kwestii.

Aby Polska mogła formalnie stać się członkiem Rady Pokoju, konieczne jest przeprowadzenie tzw. dużej ratyfikacji. Proces ten obejmuje kilka etapów:

Przygotowanie odpowiedniej uchwały przez Radę Ministrów.

Uchwalenie przez parlament (Sejm i Senat) ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej.

Ostateczne podpisanie aktu ratyfikacyjnego przez Prezydenta RP.

Jest to procedura zarezerwowana dla najważniejszych umów, które w znaczący sposób wpływają na funkcjonowanie państwa i jego zobowiązania międzynarodowe.

Geopolityczna gra o bezpieczeństwo

Propozycja złożona przez Karola Nawrockiego wpisuje się w wieloletnie starania Polski o zwiększenie stałej obecności wojsk amerykańskich na naszym terytorium. Idea, potocznie nazywana "Fort Trump", powraca jako kluczowy element negocjacyjny. W obliczu niestabilnej sytuacji za naszą wschodnią granicą i rosnących globalnych napięć, stała baza wojskowa USA byłaby najmocniejszą gwarancją bezpieczeństwa, jaką Polska mogłaby uzyskać.

