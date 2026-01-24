Nawrocki odpowiada na słowa Trumpa po 30 godzinach. Cisza, która zabolała

Prezydent Karol Nawrocki zareagował na kontrowersyjne słowa Donalda Trumpa dotyczące żołnierzy NATO, wywołując falę komentarzy.

Wpis prezydenta na platformie X, opublikowany ponad 30 godzin po wypowiedzi Trumpa, nazwał polskich żołnierzy bohaterami, lecz nie odniósł się bezpośrednio do zarzutów.

Komentatorzy i politycy krytykują opóźnioną i zachowawczą reakcję, zarzucając brak stanowczej obrony honoru polskich żołnierzy.

Czy prezydent Nawrocki skomentuje jeszcze raz całą sytuację?

Od czego się zaczęło? Głośne słowa Donalda Trumpa

Sprawa zaczęła się od wypowiedzi Donald Trump, który podczas publicznego wystąpienia stwierdził, że w czasie wojny w Afganistanie żołnierze państw NATO, poza Amerykanami „trzymali się z dala od linii frontu”. Słowa te zostały odebrane jako uderzenie w sojuszników USA, w tym Polskę, która przez lata aktywnie uczestniczyła w misji pod egidą NATO. W Afganistanie zginęło 44 Polaków, a tysiące żołnierzy służyło tam w warunkach bojowych. Wypowiedź Trumpa wywołała międzynarodowe oburzenie, wezwania do przeprosin i oczekiwanie na jednoznaczne reakcje przywódców państw sojuszniczych, w tym prezydenta Polski.

– Nigdy naprawdę, o nic ich nie prosiliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu lub „tu i tam”, i tak było, ale trzymali się trochę z tyłu, z dala od linii frontu – powiedział Donald Trump, odnosząc się do sojuszników Stanów Zjednoczonych.

Co napisał prezydent?

Prezydent Karol Nawrocki opublikował w serwisie X krótki wpis, w którym podkreślił, że „polscy żołnierze to Bohaterowie”, zasługujący na szacunek i wdzięczność. Przypomniał też o 44 poległych w Afganistanie – 43 żołnierzach i jednym cywilu. Te same dwa zdania zamieścił również w języku angielskim.

- Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci! - napisał Karol Nawrocki.

Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę.W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!There is no doubt that Polish soldiers are Heroes. They…— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) January 23, 2026

„Odwagi. Honor tego wymaga”

Brak jasnego stanowiska szybko wywołał lawinę komentarzy. Dziennikarz Marcin Torz napisał wprost:

„Panie Prezydencie – odwagi. Honor tego wymaga.”

Panie Prezydencie @NawrockiKn - odwagi. Honor tego wymaga.— Marcin Torz (@MarcinTorz) January 23, 2026

Podobnie ocenił sprawę Jakub Wiech, wskazując, że:

„Fajnie, jak się umie solidnie krzyknąć przed żołnierzami. Ale jeszcze fajniej, jak się umie krzyknąć w ich obronie.”

„Niesmak pozostanie na długo”

Jeszcze ostrzejszy był komentarz Artur Micek, który zwrócił uwagę na całkowity brak krytyki wobec Trumpa:

„Reakcja po ponad 30 godzinach. Po wielkiej awanturze w sieci. Naprawdę, tylko tyle ze strony Zwierzchnika Sił Zbrojnych? Cieszy i ten wpis, ale niesmak pozostanie na długo.”

"Oho. President Nałroki (pisownia oryginalna - red.) jednak po wielu, wielu godzinach od obraźliwej i haniebnej wypowiedzi Donalda Trumpa o poległych polskich żołnierzach, będąc zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, ośmielił się przed chwilą jednak zabrać głos w obronie ich czci o pamięci. Ale nie żeby skrytykować swojego pana, co to to nie" - napisała Anna-Maria Żukowska z Lewicy.

Krytyka także ze strony polityków

Głos zabrała również Anna-Maria Żukowska, która w ostrych słowach skomentowała opóźnioną reakcję prezydenta, zarzucając mu brak odwagi w jednoznacznej obronie poległych żołnierzy. To właśnie ten brak adresata, zdaniem wielu, sprawił, że reakcja Pałacu została odebrana jako unik i polityczna asekuracja.

Lawina rozczarowań po ostrożnej reakcji Nawrockiego

Choć wielu komentatorów przyznaje, że dobrze, iż prezydent w ogóle zabrał głos, dominują opinie, że była to reakcja spóźniona i zbyt zachowawcza. W sytuacji, gdy wypowiedź Donalda Trumpa wywołała oburzenie także poza Polską, Pałac, zdaniem krytyków, nie stanął jednoznacznie w obronie polskiego munduru.

Czy prezydent zdecyduje się jeszcze na doprecyzowanie swojego stanowiska? Na razie jedno jest pewne: w sieci ta sprawa jeszcze długo nie ucichnie.

Oho. President Nałroki jednak po wielu, wielu godzinach od obraźliwej i haniebnej wypowiedzi @realDonaldTrump o poległych polskich żołnierzach, będąc zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, ośmielił się przed chwilą jednak zabrać głos w obronie ich czci o pamięci. Ale nie żeby skrytykować… https://t.co/gqk3zHb0r0— Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) January 23, 2026

