Piotr Serafin z poparciem na komisarza ds. budżetu UE

Putin pogratulował Trumpowi zwycięstwa. Jest gotowy do rozmowy [RELACJA NA ŻYWO]

Piotr Serafin, polski dyplomata i doświadczony ekspert od spraw europejskich, uzyskał poparcie komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego jako kandydat na komisarza ds. budżetu Unii Europejskiej. Podczas wysłuchania w Brukseli Serafin zapowiedział, że jego priorytetem będzie budżet, który wspiera reformy i inwestycje we wszystkich krajach członkowskich, a także zakłada uproszczenie procedur, aby fundusze unijne były dostępne szybciej i bardziej efektywnie.

Podczas wystąpienia Serafin podkreślił, że jego kluczowym celem jest stworzenie budżetu, który w równym stopniu wspiera reformy i inwestycje we wszystkich krajach członkowskich. Jego zdaniem, nowy budżet powinien być nie tylko narzędziem finansowania, ale także środkiem do promowania spójności i stabilności w Europie. Serafin zapowiedział, że budżet musi mieć charakter elastyczny, aby umożliwić szybką reakcję na sytuacje kryzysowe, takie jak kryzysy gospodarcze, społeczne czy geopolityczne, które mogą wystąpić w przyszłości. W odpowiedzi na pytania europosłów o bezpieczeństwo, podkreślił znaczenie ochrony granic zewnętrznych UE. Jego zdaniem skuteczna kontrola i zarządzanie granicami jest niezbędne dla utrzymania stabilności i ochrony strefy Schengen. Zapowiedział, że będzie dążył do zwiększenia finansowania działań Frontexu.

Dymisja Donalda Tuska? Posłowie PiS nie chcą odpuścić

Unijny budżet w rękach Polaka

Piotr Serafin, nowo wybrany komisarz ds. budżetu Unii Europejskiej, to ceniony ekspert z wieloletnim doświadczeniem w pracy nad integracją europejską. Jako absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, SGH i Uniwersytetu Sussex, od lat angażuje się w rozwój współpracy Polski z UE. W swojej karierze pełnił m.in. funkcję ministra ds. europejskich oraz szefa gabinetu Donalda Tuska w Radzie Europejskiej. Od 2023 roku stoi na czele Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Wybór Piotra Serafina na komisarza ds. budżetu może okazać się strategicznym ruchem dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Poparcie udzielone Serafinowi przez komisje budżetowe i kontroli budżetowej PE to ważny krok w procesie nominacji. Ostateczne głosowanie nad składem Komisji Europejskiej, w tym nad wyborem Serafina na stanowisko komisarza ds. budżetu, planowane jest na koniec listopada.

Poniżej galeria zdjęć Tarczyńskiego z Trumpem. Zapraszamy!

Express Biedrzyckiej | Robert Sobiech | 2024.11.07 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.