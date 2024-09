i Autor: Czarek Sokołowski/AP, Michał Dubiel/REPORTER

Prezydent RP

Polska walczy z powodzią. Gdzie jest Andrzej Duda? W planach ma udział w dożynkach prezydenckich

Polska zmaga się z powodziami na południu, na miejscu służby walczą z żywiołem, część mieszkańców jest ewakuowana ze swoich domów. Do tej pory do problemu nie odniósł się jeszcze prezydent Andrzej Duda. Co więcej, według planu, głowa państwa wraz z małżonką ma dziś (15 września) wziąć udział w Dożynkach Prezydenckich.