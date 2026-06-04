Polska pozwana przez Brukselę. Grożą nam milionowe kary

Komisja Europejska podjęła stanowcze kroki, pozywając Polskę do TSUE w sprawie kluczowej dyrektywy klimatycznej dotyczącej lotnictwa.

Spór dotyczy braku terminowego wdrożenia znowelizowanych przepisów o unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w sektorze lotniczym.

Odkryj, dlaczego te regulacje są tak ważne dla UE i jakie dotkliwe kary finansowe mogą grozić Polsce w tym sporze.

Dlaczego Komisja Europejska pozywa Polskę?

Decyzja Brukseli, ogłoszona na początku czerwca 2026 roku, jest konsekwencją niedopełnienia przez Polskę obowiązku transpozycji unijnych przepisów. Chodzi o znowelizowaną dyrektywę w sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w sektorze lotniczym. Państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć te regulacje do 31 grudnia 2023 roku. Mimo upływu terminu, Polska nie poinformowała Komisji o pełnym dostosowaniu swojego prawa do nowych wymogów.

Warto zaznaczyć, że podobna skarga została skierowana również przeciwko Hiszpanii, co wskazuje, że problem z terminowym wdrażaniem tych konkretnych przepisów nie dotyczy wyłącznie naszego kraju. Skierowanie sprawy do TSUE jest standardowym krokiem w sytuacji, gdy państwo członkowskie nie stosuje się do wezwań Komisji na wcześniejszych etapach postępowania.

Aby w pełni zrozumieć wagę sporu, należy wyjaśnić, czym jest unijny system handlu emisjami i dlaczego jego nowelizacja dla lotnictwa jest tak istotna.

System EU ETS: To fundament polityki klimatycznej UE, działający na zasadzie „ogranicz i handluj” (ang. cap and trade). Ustanawia on limit (pułap) łącznej ilości gazów cieplarnianych, jakie mogą być emitowane przez objęte nim sektory. W ramach tego limitu firmy otrzymują lub kupują uprawnienia do emisji, którymi mogą handlować.

Nowelizacja dla lotnictwa: Zmieniona dyrektywa ma na celu przede wszystkim dostosowanie unijnych przepisów do globalnego mechanizmu kompensacji i redukcji emisji dwutlenku węgla w lotnictwie międzynarodowym, znanego jako CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Ponadto, regulacja stopniowo wycofuje bezpłatne uprawnienia do emisji dla linii lotniczych, zmuszając je do ponoszenia większych kosztów związanych z zanieczyszczaniem środowiska.

Celem tych zmian jest realne włączenie sektora lotniczego w wysiłki Unii Europejskiej na rzecz osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych. Brak wdrożenia dyrektywy przez Polskę oznacza lukę w jednolitym systemie, który ma kluczowe znaczenie dla wiarygodności całej polityki klimatycznej Wspólnoty.

Jakie konsekwencje grożą Polsce? Potencjalne kary finansowe

Skierowanie sprawy do TSUE otwiera drogę do nałożenia na Polskę sankcji finansowych. Proces ten jest jednak kilkuetapowy.

Wyrok stwierdzający naruszenie: W pierwszej kolejności Trybunał musi rozpatrzyć skargę Komisji i orzec, czy Polska faktycznie naruszyła unijne prawo, nie wdrażając dyrektywy w terminie. Wezwanie do zastosowania się do wyroku: Jeśli TSUE uzna skargę za zasadną, Polska zostanie zobowiązana do niezwłocznego przyjęcia wymaganych przepisów. Wniosek o nałożenie kar: Jeżeli Polska nadal nie będzie stosować się do wyroku, Komisja Europejska może ponownie zwrócić się do Trybunału, tym razem z wnioskiem o nałożenie kar finansowych.

Trybunał może nałożyć dwa rodzaje sankcji:

Ryczałt: Jednorazowa kara za okres od momentu upłynięcia terminu na wdrożenie przepisów do wydania wyroku.

Okresowa kara pieniężna: Naliczana za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wyroku TSUE.

Na obecnym etapie Komisja nie określiła wysokości ewentualnych kar, jednak w przeszłości w podobnych sprawach sięgały one milionów euro. Ostateczna kwota zależy od oceny Trybunału, który bierze pod uwagę m.in. wagę naruszenia, czas jego trwania oraz zdolność płatniczą państwa.

Spór z Brukselą a szerszy kontekst polityki klimatycznej UE

Sprawa niewdrożonej dyrektywy lotniczej wpisuje się w szeroki kontekst realizacji przez Unię Europejską pakietu klimatycznego „Fit for 55”. Jego nadrzędnym celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w całej UE o co najmniej 55% do 2030 roku (w porównaniu z poziomem z 1990 roku) oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

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Każdy element tego pakietu, w tym regulacje dotyczące lotnictwa, jest traktowany przez instytucje unijne jako kluczowy dla powodzenia całego projektu. Opóźnienia we wdrażaniu przepisów przez poszczególne kraje podważają spójność i skuteczność wspólnych działań, dlatego Komisja Europejska, jako „strażniczka traktatów”, reaguje w takich przypadkach w sposób stanowczy, wykorzystując dostępne jej narzędzia prawne.

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