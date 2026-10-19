Polska poderwała myśliwce! Rozesłano alerty RCB

- W odpowiedzi na rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę, polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operacje w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na ochronę polskiego nieba, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
- Lotniska w Lublinie i Rzeszowie tymczasowo wstrzymały operacje lotnicze, aby umożliwić swobodne działania wojskowych statków powietrznych. Równocześnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, informując o sytuacji i obecności polskiego lotnictwa.
- Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan podwyższonej gotowości, a Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację i pozostaje w gotowości do reakcji.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oficjalnie potwierdziło zaangażowanie lotnictwa wojskowego.
- W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej – przekazało DORSZ w komunikacie.
Zgodnie z obowiązującymi protokołami, Dowództwo Operacyjne RSZ, za pośrednictwem Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, aktywowało dostępne siły i środki. Jednocześnie naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan podwyższonej gotowości. Wojsko podkreśla, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów". Dowództwo Operacyjne RSZ zapewnia, że "monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji".
Alerty RCB
W odpowiedzi na rozwój sytuacji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców wschodnich regionów Polski alert o treści: "ALERT RCB: UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW".
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Alert ten objął szeroki zakres powiatów w dwóch województwach:
- Lubelskie: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.
- Podkarpackie: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.
Dodatkowo, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o tymczasowym wstrzymaniu operacji lotniczych na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Decyzja ta ma na celu zapewnienie swobody działań dla wojskowych statków powietrznych.
Kontekst regionalny
Polskie działania są bezpośrednio związane z trwającymi alarmami powietrznymi na Ukrainie. Wcześniej alarmy te ogłoszono między innymi w obwodach wołyńskim i lwowskim, które bezpośrednio graniczą z polskimi województwami lubelskim i podkarpackim, co stwarza bezpośrednie ryzyko dla polskiej przestrzeni powietrznej.