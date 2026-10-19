Polska poderwała myśliwce! Rozesłano alerty RCB

W odpowiedzi na rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę, polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operacje w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na ochronę polskiego nieba, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Lotniska w Lublinie i Rzeszowie tymczasowo wstrzymały operacje lotnicze, aby umożliwić swobodne działania wojskowych statków powietrznych. Równocześnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, informując o sytuacji i obecności polskiego lotnictwa.

Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan podwyższonej gotowości, a Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację i pozostaje w gotowości do reakcji.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oficjalnie potwierdziło zaangażowanie lotnictwa wojskowego.

- W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej – przekazało DORSZ w komunikacie.

Zgodnie z obowiązującymi protokołami, Dowództwo Operacyjne RSZ, za pośrednictwem Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, aktywowało dostępne siły i środki. Jednocześnie naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan podwyższonej gotowości. Wojsko podkreśla, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów". Dowództwo Operacyjne RSZ zapewnia, że "monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji".

Alerty RCB

W odpowiedzi na rozwój sytuacji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców wschodnich regionów Polski alert o treści: "ALERT RCB: UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW".

Alert ten objął szeroki zakres powiatów w dwóch województwach:

Lubelskie: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski. Podkarpackie: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Dodatkowo, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o tymczasowym wstrzymaniu operacji lotniczych na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Decyzja ta ma na celu zapewnienie swobody działań dla wojskowych statków powietrznych.

Kontekst regionalny

Polskie działania są bezpośrednio związane z trwającymi alarmami powietrznymi na Ukrainie. Wcześniej alarmy te ogłoszono między innymi w obwodach wołyńskim i lwowskim, które bezpośrednio graniczą z polskimi województwami lubelskim i podkarpackim, co stwarza bezpośrednie ryzyko dla polskiej przestrzeni powietrznej.

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