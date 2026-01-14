Polska nie daje za wygraną ws. Mercosur! Minister rolnictwa zapowiada: Będzie skarga!

Paulina Jaworska
2026-01-14 9:00

Już wiadomo, że umowa handlowa Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską została zatwierdzona. Ale przeciwnicy umowy z Mercosur, w tym także Polska, nie poddają się i chcą działać. Jak przekazał minister rolnictwa, Stefan Krajewski, niebawem do Trybunału Sprawiedliwości UE zostanie skierowana skarga, by stwierdzić zgodność umowy z traktatami.

Minister Stefan Krajewski podczas konferencji prasowej

i

Autor: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister rolnictwa Stefan Krajewski podczas konferencji prasowej na tle baneru resortu oraz flag Polski i Unii Europejskiej. Dyskutuje o umowie z Mercosurem i klauzuli ochronnej, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Państwa UE zgodziły się, chociaż sprzeciwiała się temu m.in. Polska, na zawarcie umowy handlowej z krajami Mercosuru. Kluczowy dokument zostanie podpisany już 17 stycznia. O całej sprawie oraz o sytuacji polskich rolników mówił w programie "Poranny Ring" minister rolnictwa, Stefan Krajewski. 

Co dalej z umową Mercosur? Minister rolnictwa ogłosił: Będzie skarga do TSUE

W czasie rozmowy padło pytania o to, czy od razu po podpisaniu umowy przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen, przepisy wchodzą w życie, a żywność z krajów Mercosur będzie tym samym płynęła do Europy na nowych zasadach. Minister Krajewski przyznał, że teoretycznie tak, ale: - W praktyce będziemy to obserwować, jak będą zachowywać się rynki. I będziemy podejmować zdecydowane działania. (...) Teoretycznie umowa wchodzi w życie w dniu podpisanie przez jedno z państw, które stanowi grupę państw Mercosur.

Minister zapytany o to, czy w takim razie kraje, które są przeciwko umowie mogą coś jeszcze zrobić, by  to zablokować. Szef resortu rolnictwa przekazał, że Polska zamierza złożyć skargę: - Będzie w przyszłym tygodniu złożona w Brukseli skarga do TSUE, by stwierdzić zgodność tej umowy z traktatami europejskimi. Skarga jest w trakcie przegotowania, w przyszłym tygodniu, z tego co wiem z rozmów z europosłem Hetmanem padało, że będzie skarga składana - ogłosił.

Krajewski o szczegółach skargi do TSUE. Jakie argumenty się w niej znajdą?

Co jeśli skarga składana przez europosłów nie zostanie przegłosowana przez parlament to jakie wówczas są rozwiązania? - Jako kraj członkowski będziemy przygotować, w zasadzie przygotowujemy, (..) pierwsze oceny są przygotowane, na jakich zasadach możemy taką skargę złożyć. A jakie argumenty znajda się w takiej skardze? - Z jednej strony niezgodność przyjęcia umowy z traktatami i rozdzielenie na dwie części polityczną i handlową, ale też jakoś produktów, kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowotnego, używanie środków ochrony roślin zakazanych w Europie, to wszystko trzeba brać pod uwagę. 

Jak podkreślił minister Krajewski wcale nie jest tak, że musimy żywność np. która pochodzi z kraju (np. Brazylii) stosującego bardzo dużą ilość pestycydy, wpuścić do naszego kraju: - Wcale nie jest powiedziane, że musimy to wpuścić. Naszą rolą polskiego rządu, polskich instytucji jest badanie tych produktów, które będą wjeżdżać, a one nie muszą wjechać. 

Sonda
Czy Polska powinna zablokować umowę UE–Mercosur?
