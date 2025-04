Polska największym dostawcą trotylu do USA! Rząd inwestuje w zakład w Bydgoszczy

Pilna konferencja Jarosława Kaczyńskiego! Co się dzieje?

Nowy kontrakt Nitro-Chemu

Zakład chemiczny w Bydgoszczy produkuje trotyl od lat 40-tych XX wieku. Wczoraj zawarto w nim znaczącą umowę w obecności wiceministra obrony narodowej. - To spotkanie jest wyjątkowe dlatego, że to my dzielimy się swoimi zdolnościami i sprzedajemy nasze produkty Stanom Zjednoczonym, firmie Paramount – powiedział Cezary Tomczyk.

- Polska jest największym w NATO producentem trotylu. Nitro-Chem to zakład, z którego możemy być absolutnie dumni. To kontrakt o wartości 1,2 mld zł na dostarczanie w perspektywie trzech lat 18 tys. ton trotylu na rzecz USA. Polska jest głównym dostawcą trotylu na potrzeby Stanów Zjednoczonych – dodał polityk.

Mocne słowa szefa BBN: Nasze państwo jest gotowe do reakcji w każdych warunkach i nie będzie się wahać

Miliardy na fabryki amunicji

Wiceszef MON zadeklarował ponadto, że jego resort zainwestuje w bydgoską fabrykę około 1 mld zł. Dostawca trotylu już dziś prowadzi inwestycje rozwojowe o wartości 120 mln zł. W ramach programu zbrojeń w obronność, realizowane są też inne inwestycje w zakładach w całym kraju. - Równocześnie inwestujemy 3 mld zł w nowe fabryki amunicji 155 mm. To przełom w polsko-amerykańskim sojuszu i ogromny krok dla naszej zbrojeniówki – napisał wiceminister Cezary Tomczyk w serwisie X. ABR

