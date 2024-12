Polska flaga zmieni kolor? Petycja już dotarła do prezydenta Dudy

Ziobro twierdzi, że był „gołąbkiem”. To się zmieni, gdy wróci do władzy!

Kancelaria Prezydenta przekazała, że otrzymała petycję w sprawie zmiany barw widniejących na polskiej fladze narodowej. Autor petycji, który nie zgodził się na upublicznienie swoich danych, chce, aby obecną czerwień zastąpić karmazynem.

Według autora petycji obecny odcień czerwieni na naszej fladze jest zbliżony do tej, którą używają Czechy, Indonezja i Monako, co "powoduje trudności w jednoznacznej identyfikacji flagi Polski". "Karmazyn, jako intensywniejszy i bardziej unikatowy odcień pozwoliłby lepiej wyróżniać naszą flagę i podkreślić odrębność Polski na tle innych krajów" – czytamy w petycji.

Karmazyn od wieków był symbolem majestatu, władzy i siły Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W heraldyce i tradycji polskiej ten odcień czerwieni był utożsamiany z dostojeństwem i szacunkiem. Przywrócenie karmazynu na flagę narodową byłoby nawiązaniem do naszych korzeni i hołdem dla przeszłości - pisze autor petycji

Autor wniosku do prezydenta Dudy twierdzi, że zmiana barwy pozwoli odświeżyć narodową tożsamość. "Przywiązanie do przeszłości, połączone z nowoczesnym podejściem do symboli narodowych może inspirować młodsze pokolenia do większej dumy i zaangażowania w sprawy ojczyzny " – brzmi uzasadnienie petycji.

Polska flaga zawsze biało- czerwona

Biało-czerwona flaga stała się polskim symbolem narodowym 3 maja 1792 r., w pierwszą rocznicę Konstytucji 3 Maja. W tym czasie Polki przepasały białe suknie czerwonymi szarfami, a mężczyźni przyozdabiali się biało-czerwonymi opaskami. Barwy te mają znaczenie – biel symbolizuje czystość, czerwień – odwagę i męstwo. Kolory biały i czerwony zostały uznane przez parlament barwami narodowymi 7 lutego 1831 r. Za symbol państwowy flaga biało-czerwona została uznana w 1919 r.

Początkowo polską barwą był karmazyn – symbol bogactwa i dostojeństwa – uzyskiwany z wyjątkowo drogiej koszenili (barwnika robionego z larw czerwca). Na chorągiew w barwach Królestwa, mogła sobie pozwolić jedynie zamożna szlachta oraz państwowi dostojnicy. Kiedy używanie chorągwi i sztandarów stawało się coraz bardziej popularne w czasie wojen i bitew, barwa ta przeszła w tańszy czerwony odcień.

To nie pierwsza propozycja zmiany barwy polskiej flagi

Temat zmiany odcienia flagi na karmazynowy pojawia się co kilka lat. W 2019 r. w resorcie kultury za rządów Mateusza Morawieckiego rozważano projekt ustawy o symbolach narodowych, który zakładał zmianę koloru flagi i herbu. Koszt wymiany symboli narodowych szacowano wtedy na 130 mln zł, ostatecznie z tej zmiany zrezygnowano.

