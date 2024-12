i Autor: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Piotr Prusinowski nie ma dobrych prognoz

Sędzia SN ostrzega przed chaosem. Polska może mieć dwóch prezydentów!

Politycy doprowadzili do takiego chaosu prawnego, że nie wiadomo, czy w ogóle uda się naprawić porządek prawny. Tak uważa dr hab. Piotr Prusinowski – sędzia Sądu Najwyższego. Jego zdaniem zachodzi ryzyka, że po wyborach będziemy mieć dwóch prezydentów. – Może dojść do sytuacji, w której nieważne, kto wygra wybory, to druga strona i tak nie uzna go za prezydenta – podkreśla Prusinowski.