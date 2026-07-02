Polska 2050 walczy o polityczny tlen. Czy wsparcie przyjdzie od prezydenta? 

Polska 2050 po raz drugi skierowała do Sejmu ratunkowy projekt ustawy dla rynku kryptoaktywów i prowadzi rozmowy z otoczeniem prezydenta Karola Nawrockiego w celu wypracowania kompromisowych poprawek.

W spotkaniu z reprezentującym prezydenta Zbigniewem Boguckim wzięli udział kluczowi politycy Polski 2050, w tym ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paweł Śliz oraz Adam Gomoła.

Zdaniem eksperta zaangażowanie partii, która w sondażach notuje niecałe 2 proc. poparcia, to próba przypomnienia o swoim istnieniu oraz sygnał dla premiera Donalda Tuska, który w przypadku uchwalenia projektu postawi koalicję rządzącą w trudnej sytuacji.

Konsultacje projektu z prezydentem

Tzw. ratunkowy projekt dla rynku kryptoaktywów Polska 2050 po raz drugi skierowała do Sejmu w czerwcu. Z naszych informacji wynika, że partia prowadzi rozmowy z ośrodkiem prezydenckim na temat ewentualnych poprawek, które zaakceptuje Karol Nawrocki (43 l.). Niedawno w resorcie funduszy i polityki regionalnej odbyło się spotkanie, w którym prezydenta reprezentował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki (46 l.). Oprócz ministry funduszy i liderki Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, obecni byli: szef klubu parlamentarnego partii Paweł Śliz (46 l.) i poseł Adam Gomoła (27 l.). Tak powstała kompromisowa wersja ustawy.

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Przewodnicząca rozmawia nie tylko z Tuskiem

Polska 2050, którą w ostatnich sondażach popiera zaledwie niecałe 2 proc. wyborców, angażuje się w rozmowy z ludźmi prezydenta. Dlaczego? – Patrząc na poparcie tej formacji, zostają jej tylko ruchy przypominające o samodzielnym istnieniu. Ewentualnie próba zasygnalizowania, że w sprawach fundamentalnych, ważnych dla tej partii, minister Pełczyńska-Nałęcz nie będzie rozmawiać tylko ze swoim szefem, czyli premierem Donaldem Tuskiem (69 l.), ale że będzie wpływać również na Pałac Prezydencki – tłumaczy ekspert. – Jeśli przepchnięty zostanie jej projekt, to będzie to stawiało w złej sytuacji premiera i koalicję 15 października – dodaje ekspert.

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