Polska 2050 na sondażowym dnie, złe wieści także dla PSL, KO liderem. Zobacz najnowszy sondaż partyjny

Partia Tuska na czele sondażu

Z opublikowanego sondażu IBRiS wynika, że na Koalicję Obywatelską chciałoby zagłosować 30,5 procent badanych (co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego badania). 27,3 procent oddałoby głos na Prawo i Sprawiedliwość (spadek o 1 punkt procentowy), a 14,1 procent - na Konfederację (spadek o 0,3 punktu procentowego). 7,1 procent respondentów oddałoby głos na Nową Lewicę (spadek o 1 punkt procentowy), a 6,1 procent - na Konfederację Korony Polskiej (wzrost o 2,7 punktu procentowego).

Koalicjanci poniżej progu

Pozostałe partie znalazłyby się już poniżej progu wyborczego. Polskie Stronnictwo Ludowe może liczyć na poparcie 4,6 proc. ankietowanych. W przypadku Partii Razem to 2,9 procent. Najwięcej powodów do niepokoju mogą mieć politycy Polski 2050. Formacja Szymona Hołowni uzyskała zaledwie 1,6 procent wskazań. 5,9 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Z symulacji przeprowadzonej przez zespół Onet Data na bazie sondażu wynika, że rozkład mandatów w Sejmie wyglądałby następująco: 176 mandatów otrzymałoby Koalicja Obywatelska, 170 - Prawo i Sprawiedliwość, 78 - Konfederacja, 23 - Lewica, a 13 mandatów zdobyłaby Konfederacja Korony Polskiej.

W obecnym Sejmie PiS posiada 188 posłów, KO - 157, 32 należy do klubu PSL, a 30 do Trzeciej Drogi. Klub Nowej Lewicy liczy 21 posłów, a Konfederacji 16. Do tego dochodzą trzy koła: Partii Razem, Wolnych Republikanów i Konfederacji Korony Polskiej.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało zrealizowane w dniach 8-9 października 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków

Poranny ring vod 1 10.10.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.