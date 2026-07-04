Polscy politycy składają życzenia Amerykanom. Padły mocne słowa o sojuszu

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-07-04 17:01

Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę niepodległości. Z tej okazji życzenia Amerykanom złożyli m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Karol Nawrocki, MSZ i ambasada RP w Waszyngtonie. W tle są bezpieczeństwo, NATO i polsko-amerykański sojusz.

Prezydent USA Donald Trump
Autor: Sgt. Alicia Brand/ CC0 1.0
  • Ameryka świętuje 250. rocznicę Deklaracji Niepodległości, a polscy politycy i instytucje państwowe masowo składają życzenia, podkreślając siłę sojuszu.
  • Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i prezydent Karol Nawrocki zgodnie akcentują wspólne wartości, historię oraz strategiczne znaczenie relacji polsko-amerykańskich.
  • W obliczu wojny za wschodnią granicą, sojusz z USA jest kluczowym filarem bezpieczeństwa Europy i NATO, a jego wzmocnienie jest niezbędne dla stabilności regionu.

Amerykanie obchodzą wyjątkowy Dzień Niepodległości. 4 lipca 2026 r. mija 250 lat od przyjęcia Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Rocznicę świętują nie tylko sami Amerykanie. Głos zabrali też polscy politycy i instytucje państwowe.

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W życzeniach powtarza się jeden mocny wątek: sojusz Polski i USA. W czasie wojny za wschodnią granicą i napięć wokół bezpieczeństwa Europy te słowa mają szczególne znaczenie.

Kosiniak-Kamysz: „Łączy nas coś więcej niż sojusz”

Życzenia Amerykanom złożył szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W serwisie X podkreślił, że relacja Polski i USA nie ogranicza się tylko do formalnego partnerstwa wojskowego.

„Polskę i USA łączy coś więcej niż sojusz. Łączą nas wspólne wartości, historia i odpowiedzialność za bezpieczeństwo” — napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON dodał też życzenia dla narodu amerykańskiego.

„Narodowi amerykańskiemu życzę pomyślności i dalszego rozwoju. Niech polsko-amerykańska przyjaźń pozostaje równie silna przez kolejne pokolenia” — przekazał.

Nawrocki też złożył życzenia USA

Do życzeń dołączył również prezydent Karol Nawrocki. Jak relacjonuje Polsat News, wskazał, że Polskę i Stany Zjednoczone łączą m.in. „tradycja konstytucyjnego państwa, miliony Polaków budujących amerykański sukces oraz wspólna walka o bezpieczny i wolny świat”.

Nawrocki podkreślił także znaczenie obecnego sojuszu.

„Dziś nasz sojusz jest jednym z filarów bezpieczeństwa Europy i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jestem przekonany, że dzięki ścisłej współpracy Prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych będzie on nadal umacniany z korzyścią dla obu naszych narodów” — napisał prezydent.

Dar Młodzieży w Nowym Jorku

Życzenia opublikował także minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zwrócił uwagę na polski akcent w amerykańskich obchodach. Chodzi o „Dar Młodzieży”, który bierze udział w wydarzeniach związanych z jubileuszem USA.

Fregata wypłynęła z Gdyni w kwietniu i wyruszyła do Stanów Zjednoczonych, by uczestniczyć w uroczystościach z okazji 250-lecia niepodległości USA. Głównym punktem rejsu jest udział w wydarzeniu Sail4th 250 w Nowym Jorku.

Klimczak napisał, że wieloletnia współpraca polsko-amerykańska w obszarze infrastruktury, transportu, gospodarki morskiej i lotnictwa powinna dalej wzmacniać partnerstwo obu państw.

MSZ i ambasada w Waszyngtonie

Życzenia Amerykanom złożyło również Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort napisał w serwisie X: „Z okazji Dnia Niepodległości składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim świętującym w Stanach Zjednoczonych”.

Szef ambasady RP w Waszyngtonie Bogdan Klich pokazał z kolei budynek polskiej placówki podświetlony w barwach amerykańskiej flagi. „Bądź zdrowa i silna, Ameryko” — napisał.

USA świętują z wielkim rozmachem

W Stanach Zjednoczonych obchody 250. rocznicy mają wyjątkowo szeroki charakter. Oficjalny program Freedom 250 zapowiadał wydarzenia na National Mall w Waszyngtonie, wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa i ogromny pokaz pirotechniczny.

Amerykańskie media relacjonują też wielkie wydarzenia w Nowym Jorku, w tym paradę żaglowców i pokazy lotnicze. W Waszyngtonie zaplanowano uroczystości pod hasłem „Salute to America”.

Dla Polski ta rocznica jest jednak czymś więcej niż tylko świętem zaprzyjaźnionego państwa. W wypowiedziach polskich polityków wyraźnie wybrzmiewa przekaz o bezpieczeństwie, NATO i strategicznym znaczeniu relacji z USA.

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