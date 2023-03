Polsce grozi rosyjski terroryzm. Eksperci nie mają wątpliwości.

Do jakiej kwoty PiS powinien podnieść 500 plus? Sondaż rozwiewa wątpliwości

W związku z działaniami rosyjskich szpiegów na naszych trasach kolejowych, a także w krajowej infrastrukturze krytycznej wprowadzono alert bezpieczeństwa. Zatrzymani agenci montowali kamery właśnie w okolicach torów, urządzenia rejestrowały przejazdy pociągów i transmitowały obraz do sieci. Niewykluczone, ze kolejnym krokiem byłaby próba wysadzenia transportu z bronią dla ukraińskich żołnierzy. Zdaniem Grzegorza Cieślaka, eksperta ds. terroryzmu z Collegium Civitas, z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że Polakom zagraża rosyjski terroryzm – Wynika to wprost z wdrażanej konsekwentnie doktryny wojennej gen. Walerija Gierasimowa, szefa sztabu rosyjskiej armii. Jedno z założeń tej doktryny głosi, że siły Federacji prowadzą intensywne działania w promieniu 700 kilometrów od epicentrum konfliktu, a 700 kilometrów od Kijowa to jest podwarszawski Pruszków – podkreśla ekspert. Ataki terrorystyczne? - Powinniśmy się ich spodziewać - wprost mówi Cieślak. Z kolei Vincent Severski, pisarz i emerytowany oficer wywiadu, twierdzi, że Kreml zaczął rozmieszczać swoich agentów w Polsce na długo przed wybuchem wojny – Od lat prowadzili tą działalność, która była obliczona na przyszły konflikt. Częściowo uśpione struktury mogą zostać uruchomione w odpowiednim momencie - ostrzega Severski. – W zależności od etapu trwania konfliktu stosuje się określone metody, to mogą być także akty terroru. Tymczasem Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych w oficjalnym komunikacie informuje: - Sprawa jest dynamiczna i rozwojowa. Podległe mi służby na czele z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego cały czas prowadzą intensywne czynności. O ich efektach będziemy informować opinię publiczną w odpowiednim terminie.