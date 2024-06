Polityk Tuska podzielił się nagle wstrząsającym wyznaniem! Chodzi o Putina

Ditchley to powołana w 1958 r. fundacja zajmująca się stosunkami międzynarodowymi, w tym w szczególności relacjami brytyjsko-amerykańskimi, a od czasu brexitu także pogłębianiem relacji Wielkiej Brytanii z kontynentalną Europą. To właśnie na jej zaproszenie przemawiał w Anglii polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Podczas wykładu Sikorski wyraził przekonanie, że Zachód może odeprzeć zagrożenie, płynące ze Wschodu. – Kreml można powstrzymać, a nawet pokonać – po prostu o tym zapomnieliśmy – podkreślił i przywołał słowa byłego prezydenta USA. – Ronald Reagan mawiał, że jego strategia wobec Związku Radzieckiego jest prosta: My wygrywamy, oni przegrywają. Podoba mi się to podejście – zaznaczył Sikorski.

– Musimy zapobiec szerszemu konfliktowi, musimy też zwyciężyć. Razem, jako część międzynarodowego sojuszu demokracji, damy radę – zachęcał Sikorski. Zdaniem ministra musimy na nowo nauczyć się korzystać z gry eskalacyjnej. – Możemy przejąć wszystkie rosyjskie aktywa państwowe o wartości 300 miliardów euro. Putin już spisał je na straty, nie spodziewa się, że je odzyska. Ale nie sądzi też, byśmy mieli dość odwagi, by je przejąć. Jak dotąd pokazujemy, że ma rację – zwrócił uwagę szef polskiej dyplomacji.

Przekonywał, że rosyjski dyktator Władimir Putin żałuje, że Związek Radziecki upadł, dlatego zdecydował się wziąć rewanż. Ostrzegł, że częścią tego rewanżu jest nowa oś państw autokratycznych, która rzuca wyzwanie naszym wartościom, naszemu bezpieczeństwu i naszemu stylowi życia.

Wykład Radosława Sikorskiego był 60. takim w historii Ditchley Foundation. Rok temu zaproszony do tego został dyrektor CIA William Burns, dwa lata temu – były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, a w 2020 r. – były premier Australii Malcolm Turnbull.