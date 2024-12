Wicemarszałek Sejmu z PSL ostro o emigrantach: bydło. W sieci wrze

Wicemarszałek Sejmu o emigrantach

– To bydło, które było ściągane po to, żeby forsować nasze granice, tylko i wyłącznie w celu zdestabilizowania sytuacji, musi po prostu wiedzieć, że nie będzie bezkarne, tak jak jeszcze do niedawna było – stwierdził wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w programie "Śniadanie Rymanowskiego" na antenie Polsat News. Słowa te zaskoczyły samego prowadzącego program. – Czy nie przesadza pan? To są ludzie – dopytywał. – Ja nie mówię o tych, którzy cierpią, którzy na granicy potrzebują pomocy. Mówię o tych cynicznych, młodych facetach, którzy przyjechali po to, aby destabilizować granicę – wyjaśnił polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Na reakcję na tak kontrowersyjną wypowiedź nie trzeba było długo czekać. W sieci zawrzało. Słowa wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego wywołały burzę w sieci. "Dziś w programie @BogRymanowski jeden z przedstawicieli koalicji rządzącej dla określenia nielegalnych imigrantów na naszej wschodniej granicy użył określenia «bydło». Polska polityka nie przestaje mnie zaskakiwać xd" – stwierdził wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Natomiast polityk PiS Janusz Wojciechowski powiedział: "U nas na wsi wśród krów na łąkach człowiek wzrastał i nabierał kultury, może dlatego nie przychodziło tam do głowy powiedzieć o ludziach «bydło». Nawet w tragicznych wspomnieniach o okrucieństwach niemieckiej czy sowieckiej okupacji. Obrażałoby to naszą własną ludzką godność".

Opinie dziennikarzy

Bez echa sprawy nie pozostawiają dziennikarze. "Sytuacja się zmieniła. Wczoraj byli biedni uchodźcy wykorzystywani przez Łukaszenkę. Dziś jest bydło na granicy, które nie może pozostać bezkarne" – napisał Patryk Słowik z Wirtualnej Polski.

"Pan Zgorzelski tak bardzo przegiął pałę, że to się robi groteskowe. Bydło, tak wicemarszałek polskiego Sejmu mówi o ludziach? Kiedy zaproponuje by ich likwidować? Po co mu to? Kolejny ex-kapeenowiec, który w cynizmie przekracza wszelkie normy. Neumann, Gawłowski, Król – wszyscy zaczynali u Moczulskiego" – stwierdził dziennikarz Jacek Łęski.

"Mamy zmianę narracji dotyczącą osób szturmujących naszą granicę. Tusk: To są ludzie tacy jak my... Zgorzelski: To bydło..." – napisał Sławomir Jastrzębowski.

