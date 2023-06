Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polityk PSL: 800 plus tylko dla aktywnych zawodowo

W "Expressie Biedrzyckiej" gościł w środę 28 czerwca, Piotr Zgorzelski. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego ocenił, że jeśli chodzi o sztandarowy program PiS, czyli wsparcie dla rodzin, to 800 plus powinno być tylko dla aktywnych zawodowo. Co jeszcze powiedział polityk? Obejrzyjcie całą rozmowę.