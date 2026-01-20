Polityk pod lupą. Andrzej Szejna tłumaczy się z drogich zegarków

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-01-20 8:44

Andrzej Szejna, były wiceminister spraw zagranicznych, odniósł się do medialnych spekulacji dotyczących wartości jego zegarków. W programie "Gość Poranka" TVP Info polityk stanowczo zaprzeczył, jakoby posiadał zegarki przekraczające wartość 10 tysięcy złotych, które zgodnie z przepisami powinny być wpisane do oświadczenia majątkowego.

Andrzej Szejna

i

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS
  • Ostatnie doniesienia medialne wywołały spekulacje dotyczące statusu Andrzeja Szejny w rządzie.
  • Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna nadal pełni swoją funkcję od 13 grudnia 2023 roku, aktywnie reprezentując Polskę.
  • Dlaczego kwestia jego majątku stała się przedmiotem publicznej dyskusji i co oznaczają oświadczenia majątkowe dla polityków?

"Nigdy nie posiadałem, nie byłem właścicielem zegarka, jakiegokolwiek, a mam ich sporo, też ze sobą jeden z nich, którego wartość by przekraczała 10 tysięcy złotych" – oświadczył Szejna

Podkreślił, że zarówno zegarki, jak i inne ruchomości o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, należy uwzględniać w oświadczeniach majątkowych.

"Również ten zegarek, o który pan redaktor pytał, nie ma wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych i to powinno temat zamknąć" – dodał polityk.

Wypowiedź Szejny ma na celu ucięcie wszelkich spekulacji i potwierdzenie transparentności jego oświadczeń majątkowych. Polityk zapewnił, że wszystkie posiadane przez niego przedmioty ruchome, których wartość kwalifikuje je do ujęcia w oświadczeniu, są w nim prawidłowo wykazane.

Czy wiesz, kiedy zegarek staje się problemem w oświadczeniu majątkowym?

Zgodnie z polskim prawem, politycy i urzędnicy publiczni są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych. Dokumenty te mają na celu zapewnienie transparentności i zapobieganie korupcji. W oświadczeniu należy wykazać nie tylko nieruchomości czy oszczędności, ale także ruchomości o wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych. Do tej kategorii mogą zaliczać się m.in. samochody, dzieła sztuki, biżuteria, a także drogie zegarki.

Celem tego przepisu jest ujawnienie wszystkich znaczących aktywów, które mogą świadczyć o sytuacji finansowej osoby pełniącej funkcje publiczne. Brak wpisania wartościowego przedmiotu, który spełnia kryteria, może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Dlaczego wartość zegarka budzi takie emocje?

Wspomniana przez Szejnę kwota 10 tysięcy złotych jest często punktem odniesienia w dyskusjach medialnych dotyczących majątków polityków. Drogie akcesoria, takie jak luksusowe zegarki, często stają się symbolem statusu i mogą wzbudzać pytania o źródła dochodów, zwłaszcza gdy ich wartość wydaje się nieproporcjonalna do oficjalnie deklarowanych zarobków. Stąd też politycy, tacy jak Andrzej Szejna, są poddawani szczegółowej analizie w tym zakresie.

Były wiceminister spraw zagranicznych, deklarując, że jego zegarki nie przekraczają tej wartości, stara się rozwiać wszelkie wątpliwości i potwierdzić, że jego majątek jest w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami i transparentny dla opinii publicznej.

Poniżej galeria zdjęć: Oto posłowie, którzy opuścili najwięcej głosowań w pierwszej połowie roku 2025

Polityka SE Google News
sejm
15 zdjęć
ZIOBRO STRACI TYSIĄCE ZŁOTYCH! Scheuring-Wielgus: TO TCHÓRZ I FUJARA BEZ HONORU | Express Biedrzyckiej
Sonda
Czy uważasz, że politycy powinni szczegółowo ujawniać wartość wszystkich swoich ruchomości, niezależnie od ich ceny?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRZEJ SZEJNA