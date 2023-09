Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polityk PO ostro o policji i zatrzymaniu Kingi Gajewskiej. „Naga przemoc”

Gościem „Expressu Biedrzyckiej był poseł PO Bartłomiej Sienkiewicz, który skomentował zatrzymanie posłanki KO Kingi Gajewskiej i oświadczenie policji, która uznała, ze nie zna wszystkich 460 poslów. - To kłamliwe i cyniczne oświadczenie. Oczywiście, że policja nie musi znać na pamięć twarzy posłów, ale w momencie, kiedy jest zgromadzenie absolutnie legalne, ponieważ pani posłanka wykonywała czynności przypisane do statusu posła i miała prawo tam być i protestować, nie musiała zgłaszać tego; kiedy policja słyszy, ze to jest poseł, uniemożliwia wyciągnięcie legitymacji poselskiej, ignoruje to jest po prostu naga przemoc wobec opozycji – mówił.