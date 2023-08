Europoseł Patryk Jaki: jestem gotów zrezygnować z Brukseli

Kiedy Polacy pójdą do urn?

Jaki chce wygrać z PO

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (74 l.) podczas krótkiego urlopu skończyć ma układanie listy wyborcze. W Zjednoczonej Prawicy trwają burzliwe ustalenia w sprawie nazwisk oraz miejsc i okręgów wyborczych. Wiele wskazuje, że o mandat poselski będą ubiegać się nawet osoby od dawna nieobecne w polskiej polityce. Czy Patryk Jaki wystartuje w wyborach do Sejmu i zrezygnuje z mandatu europosła? - Nie wykluczam takiej możliwości – mówi nam polityk. - Jeśli moja obecność na listach Zjednoczonej Prawicy pomoże wygrać z Platformą, z Donaldem Tuskiem, to jestem do pełnej dyspozycji – dodaje Jaki.

Trzecia Droga się rozpada? Hołownia wszystko wyjaśnia

Koniec kadencji PO

- Patryk Jaki miał dobry wynik w wyborach na prezydenta Warszawy, więc może ubiegać się o mandat posła w stolicy. Nic dziwnego, że chce wejść do Sejmu, ponieważ w przyszłym roku kończy się kadencja europarlamentu – tłumaczy politolog Kazimierz Kik.

Prezes twojej spółdzielni może zarabiać krocie. Zobacz, jak sprawdzić jego dochody

Jeśli Jaki dostanie się do Sejmu, będzie musiał zrezygnować z 7 miesięcy pobierania europejskiego uposażenia czyli w sumie z ok. 240 tys. zł, a także z innych korzyści jak darmowe przejazdy i noclegi. - Pieniądze nie są dla mnie najważniejsze – twierdzi europoseł PiS.