Prezes twojej spółdzielni może zarabiać krocie. Zobacz, jak sprawdzić jego dochody

Duda na Apelu Pamięci Powstania Warszawskiego. "To ważna lekcja jak dbać o ojczyznę"

Bajońskie apanaże prezesów

Członkowie zarządów spółdzielni zarabiają wielokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Bardzo często jest to 20 tys. zł, a zdarzają się prezesi, którzy dostają nawet po 60 tys. zł! Spółdzielcy, którzy chcą poznać zarobki członków zarządu, mają do tego prawo, a kierownictwo spółdzielni musi udzielić im tej informacji (lub każdej innej związanej ze spółdzielnią). Tak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W praktyce część prezesów odmawia podania zarobków, co jest bezprawne. W takim wypadku zmusi ich do tego sąd. Od 2021 r. w Senacie czeka na uchwalenie projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach, który zapewni spółdzielcom realny dostęp do dokumentów. - Ustawa wprowadzi odpowiedzialność karną za odmowę – mówi nam twórca projektu, senator Lidia Staroń (63 l.).

Tak poznasz wysokość zarobków

1. Spółdzielca musi złożyć w spółdzielni wniosek o wydanie informacji na temat zarobków członków zarządu, powołując się na art. 8 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. We wniosku należy dodać, że chcemy poznać wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym premie, dodatki i nagrody.

3. Złożenie wniosku nic nie kosztuje, a spółdzielnia nie ma prawa domagać się pieniędzy np. za kopie dokumentów.

4. Prezes spółdzielni ma 30 dni na odpowiedź ma nasz wniosek. Jeśli tego nie zrobi, można wysłać pismo ponaglające, na które odpowiedź powinna nadejść do 2 tygodni.

5. Jeśli po tym czasie nie uzyskamy odpowiedzi, kierujemy sprawę do sądu.

Raport Złotorowicza - Piotr Niemczyk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.