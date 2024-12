Polityczne podsumowanie 2024 roku Najwięksi zwycięzcy. Najwięksi przegrani

Nie ma kariery politycznej bez wzlotów i upadków. Za rok albo nawet szybciej sytuacja może się odwrócić. Jednak jeśli chodzi o 2024 rok, to mijające dwanaście miesięcy do udanych z pewnością zaliczyć może szef rządu Donald Tusk. - Ciągle udaje mu się spinać ten chaos. Ciągle rozdaje karty zarówno w KO jak i koalicji rządzącej – mówi politolog dr Sergiusz Trzeciak (48 l.). - Jest liderem i osobą, która ma największy wkład w przywracaniu państwa prawa. To był rok Donalda Tuska – mówi Marta Wcisło (55 l.) z KO.

W szeregach opozycji wielkim wygranym jest z pewnością Zbigniew Ziobro (54 l.). Polityk wrócił do najściślejszego kierownictwa PiS, ale co stokroć ważniejsze, wraca do zdrowia. - Znowu prezentuje się jako konsekwentny lider walczący z elitami. Umiejętnie zarządza emocjami społecznymi – mówi politolog dr Magdalena Nowak- Paralusz.

Zwycięski 2024 rok mieli Trzaskowski i Nawrocki

Po stronie zwycięzców trudno też nie umieścić faworytów w prezydenckim wyścigu. Za sobą mają już pokonanie konkurentów z którymi rywalizowali o nominację największych obozów politycznych. - Wszystko wskazuje na to, że Karol Nawrocki to strzał w dziesiątkę. Gołym okiem widać jak się rozwija i jak staje się coraz bardziej rozpoznawalny - komplementuje prezesa IPN Kazimierz Smoliński (69 l.) z PiS. Z kolei dr Sergiusz Trzeciak mówi o jego głównym rywalu. - Rafał Trzaskowski ciągle ma największe szanse na to, żeby być prezydentem i już to jest wielki sukces – twierdzi politolog.

Ekspertka od polityki: Hołownia stracił dynamikę i świeżość

W grze o Pałac ciągle jest Szymon Hołownia, ale lider Polski 2050 rok temu miał dużo silniejszą pozycję. - Jeszcze niedawno symbolizował nową jakość w polskiej polityce. Stracił dynamikę i świeżość – twierdzi Magdalena Nowak – Paralusz. Tymczasem Eugeniusz Kłopotek (71 l.) z PSL mówi, że i tak najwięcej stracili politycy PiS i nieistniejącej już Suwerennej Polski . - Mają sporo grzechów na sumieniu, a teraz uciekają przed wymiarem sprawiedliwości, to są najwięksi przegrani – mówi były poseł. Częściowo zgadza się z nim nawet Kazimierz Smoliński. - Marcin Romanowski, a w dłuższej perspektywie też Ryszard Czarnecki, osoba która w zasadzie zniknęła z polityki – słyszymy od partyjnego kolegi wymienionych. Smoliński wskazuje też jednak na lidera ludowców. - Gwoździem do jego trumny może być brak startu w wyborach prezydenckich. Zjazd po równi pochyłej. Boi się dostać 2 procent? - pyta poseł.

Na innego lidera partii koalicyjnej wskazuje politolog Bartosz Rydliński. Jego zdaniem Nowa Lewica 2024 rok będzie wspominała fatalnie. - Odejście Razem z Klubu Lewicy można postrzegać jako porażkę Włodzimierza Czarzastego, który był głównym architektem współpracy – zauważa politolog. Co przyniesie nadchodzące 12 miesięcy? Wiele zależy od wyników wyborów prezydenckich.

Dr Bartosz Rydliński (39 l.), politolog, UKSW w Warszawie: Zły czas dla Hołowni i Czarzastego

Zwycięzcami tradycyjnie są Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. PiS wygrało wybory samorządowe, KO wybory do Parlamentu Europejskiego. To wokół kandydatów tych formacji ogniskuje się uwaga przy okazji przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Wygranym w KO jest tak Rafał Trzaskowski jak i Donald Tusk. Mijający rok za udany mogą też uznać politycy Konfederacji. Zdobyli trzeci wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego z 12 proc. wynikiem, utrwalili swojej poparcie. Fatalnie 2024 roku będą za to wspominać politycy Trzeciej Drogi i Lewicy.

Dr Sergiusz Trzeciak (48 l.), politolog, Collegium Civitas: Tusk i Trzaskowski wygranymi, Romanowski przegranym

Niezależnie od wyniku rosną notowania Karola Nawrockiego. Jednak to Rafał Trzaskowski ma największe szanse na to, żeby być prezydentem i to jest wielki sukces. Udało mu się pokonać konkurentów. Z kolei Donaldowi Tuskowi ciągle udaje się spinać ten koalicyjny chaos. Ciągle rozdaje karty. Słabszą pozycję ma Szymon Hołownia, ale to jeszcze nie klęska. Można za to o niej mówić w przypadku Ryszarda Czarneckiego. To koniec długiej kariery. Przegranym jest też Marcin Romanowski. Z pozycji ważnego wiceministra do osoby poszukiwanej listem gończym trzeba było przebyć naprawdę daleką drogę.

Dr Magdalena Nowak – Paralusz, politolog, WSB w Toruniu: Ziobro powrócił, Szydło zmarginalizowana

Donald Tuska to przykład skutecznej mobilizacji elektoratu, zredefiniowania narracji kampanijnej i umiejętności budowania bezpośrednich relacji z wyborcami. Zbigniew Ziobro skutecznie powrócił do aktywności politycznej, prezentując się jako konsekwentny lider walczący z elitami. Kluczowym sukcesem Nawrockiego stało się ogłoszenie kandydatury na prezydenta z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Do przegranych zaliczam Szymona Hołownię, który utracił dynamikę i polityczną świeżość. Z kolei Mateusz Morawiecki poniósł straty zarówno na polu wizerunkowym, jak i wewnątrz własnej partii. Zmarginalizowana została też Beata Szydło. Jeszcze niedawno kluczowa postać w PiS.

