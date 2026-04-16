Politycy żegnają Jacka Magierę. Na pogrzebie Karol Nawrocki i minister sportu

O godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie mszą świętą żałobną rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe piłkarza i szkoleniowca Jacka Magiery. Drugi trener reprezentacji Polski, który zmarł w piątek w wieku 49 lat, spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W ostatnim pożegnaniu Jacka Magiery udział biorą prezydent Karol Nawrocki oraz minister sportu. Prezydent pośmiertnie odznaczył Jacka Magierę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie z rąk prezydenta RP odebrała żona zmarłego Magdalena Magiera podczas uroczystości pogrzebowej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej w Warszawie.

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki tuż po informacji o śmierci trenera napisał w sieci: - Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o śmierci Jacka Magiery. Wspaniały człowiek, świetny trener, mistrz Polski z Legią Warszawa, który z pasją rozwijał polską piłkę nożną - także w pracy z młodzieżowymi reprezentacjami. Wyrazy współczucia dla Rodziny i Bliskich. O szkoleniowcu pamiętali także inni przedstawiciele świata polityki. Wieniec z biało-czerwonych kwiatów przesłał na pogrzeb minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jacek Magiera pracę trenerską zaczynał jako asystent Jana Urbana w stołecznym zespole, później był samodzielnym trenerem Legii, prowadził też Zagłębie Sosnowiec, reprezentację Polski do lat 20 i 19, a następnie Śląsk Wrocław, z którym wywalczył wicemistrzostwo kraju. Od lipca ubiegłego roku był głównym współpracownikiem Urbana w sztabie drużyny narodowej. Był bardzo szanowany i lubiany przed kibiców oraz dziennikarzy. Wszechstronnie wykształcony, otwarty w kontaktach z mediami, kulturalny i zawsze przygotowany do wywiadów.

