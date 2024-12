Politycy składają życzenia na Boże Narodzenie: wspólnota, nadzieja i dobroczynność

Prezydent Duda: „Boże Narodzenie to święto spełnionej nadziei”

Prezydent Andrzej Duda w opublikowanym filmie podkreślił duchowy wymiar Świąt Bożego Narodzenia. – „Polskie Boże Narodzenie to głębia treści duchowej, ale też wielobarwne bogactwo tradycji i zwyczajów – kolęd, świątecznych ozdób i potraw” – mówił.

Życzył Polakom pomyślnej realizacji planów i wspólnego świętowania. Pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda, zachęcała do zaangażowania w inicjatywy dobroczynne, podkreślając, że mogą one „realnie zmieniać świat na lepsze”.

Rafał Trzaskowski: „Radości, uśmiechu i spokoju”

Kandydat KO na prezydenta, Rafał Trzaskowski, składał Polakom życzenia radości i spokoju. Jego nagranie zostało szeroko udostępnione przez działaczy Koalicji Obywatelskiej, podkreślając znaczenie jedności i wspólnych wartości.

Karol Nawrocki: „Budujmy mosty”

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta, Karol Nawrocki, podkreślił w swoim nagraniu wartość współpracy i jedności. – „Razem możemy zbudować mosty, które połączą to, co wydaje się nie do połączenia” – mówił, nawiązując do idei budowania wspólnoty ponad podziałami.

Jarosław Kaczyński: „Niech wszystko idzie w dobrym kierunku”

Prezes PiS Jarosław Kaczyński życzył Polakom poprawy trudnych sytuacji i nadziei na lepsze jutro. – „By to wszystko, co bolało nas w ostatnich tygodniach, miesiącach i latach, poprawiło się” – zaznaczył w swoim świątecznym przesłaniu.

MSZ, MSWiA i inni: podziękowania i refleksje

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z Radosławem Sikorskim na czele, skupiło się na życzeniach dla Polaków mieszkających w kraju i za granicą, podkreślając znaczenie rodzinnych więzi.

Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak skierował życzenia szczególnie do funkcjonariuszy i strażaków ochotników, dziękując im za codzienną służbę. Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska mówiła o refleksji nad tym, co w życiu najważniejsze.

Świąteczna jedność ponad podziałami

Polityczne życzenia na Święta Bożego Narodzenia to moment, w którym wszyscy – niezależnie od różnic – podkreślają wspólne wartości i nadzieję na lepsze jutro. Czy przesłania polityków trafią do serc Polaków i zainspirują do refleksji nad tym, co naprawdę nas łączy?

