Afera Funduszu Sprawiedliwości: Bodnar zapowiada nowe zarzuty i kolejne rozliczenia!

Kwaśniewski wprost mówi, co stanie się, jeśli przegra Trzaskowski. Wskazał na ryzyko

Marcin Romanowski mówi, że wróci do Polski! Stawia warunki

„To dopiero jedna trzecia sprawy”

Adam Bodnar ocenił, że śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości dopiero się rozpoczyna. – „Moim zdaniem sprawa – jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości – jest wyjaśniona dopiero w jednej trzeciej” – powiedział minister.

Prokurator generalny zaznaczył, że zespół śledczy powołany w styczniu 2024 roku wykonał już ogrom pracy. – „Od końcówki stycznia mamy 23 osoby podejrzane w tej sprawie. Jest kilka osób w tymczasowym areszcie, kilka osób już było w areszcie. To bardzo duża praca dokonana przez prokuraturę” – ocenił Bodnar.

Marcin Romanowski mówi, że wróci do Polski! Stawia warunki

Ucieczka Marcina Romanowskiego na Węgry

W rozmowie nie mogło zabraknąć pytania o Marcina Romanowskiego, który po wybuchu afery uciekł na Węgry. Adam Bodnar przyznał, że było to dla niego zaskoczenie. – „Bardziej obstawiałem, że to będzie ukrywanie się w klasztorze czy odwoływanie się do związków z Opus Dei. Marcin Romanowski postanowił zaangażować całą społeczność międzynarodową w swoje problemy kryminalne” – powiedział.

Minister nie uznaje jednak tej sytuacji za porażkę prokuratury. – „Nie patrzyłbym na to w takich kategoriach. To część większego procesu, który dopiero się rozwija” – podkreślił.

Plany na 2025 rok

Adam Bodnar zapowiedział, że kolejny rok będzie kontynuacją intensywnej pracy prokuratury. – „Nie jadę na święta, cały czas pracuję. Chcę, żeby do końca roku prokuratura zakończyła raport dotyczący audytu i tych 200 spraw, które były wątpliwe” – zadeklarował.

Minister dodał, że zamierza dążyć do rozdzielenia funkcji Ministerstwa Sprawiedliwości od Prokuratury Generalnej. – „Mam nadzieję, że w przyszłym roku projekt ustawy będzie już przygotowany. Myślę, że na początku roku będzie przedmiotem prac rządu” – powiedział.

Co dalej z Funduszem Sprawiedliwości?

Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości ma kluczowe znaczenie dla rozliczeń nadużyć w ostatnich latach. Nowe zarzuty, o których mówi Bodnar, mogą objąć kolejne osoby, a sam minister deklaruje pełną determinację w dążeniu do wyjaśnienia sprawy.

Poniżej galeria: Rafał Trzaskowski z żoną. Zapraszamy!

Wieczorny Express - Łukasz Niesiołowski 20.12.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.