Kandydat na kandydata w wyborach prezydenckich

W grze o start w wyborach prezydenckich są m.in. Przemysław Czarnek, Karol Nawrocki (41 l.), czy Tobiasz Bocheński (37 l.). Jednak prezes wciąż nie może zdecydować się, który z nich miałby największą szansę pokonać konkurenta z KO w drugiej turze wyborów prezydenckich. - Zleciliśmy dodatkowe badania. To jest kolejna seria badań kandydatów, którzy, wydaje się, że naprawdę każdy z nich może powalczyć o prezydenturę – mówił niedawno były szef rządu Mateusz Morawiecki. Z naszych informacji wynika, że PiS chce ujawnić swojego kandydata w podobnym terminie, co KO, czyli 7 grudnia.

Czarnek kandydatem na prezydenta? Zaskakujące słowa Dudy

Kaczyński ma wizję

A może PiS zaskoczy i wystawi Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich? - Jeśli w USA wygra Donald Trump, to czemu nie? Wtedy do gry mógłby wejść prezes – słyszymy od jednego z polityków. Czy Jarosław Kaczyński byłby najlepszym kandydatem na prezydenta? - pytamy polityków PiS, m.in. Przemysława Czarnka i Roberta Telusa. - Pewnie tak. Prezes Jarosław Kaczyński ma wizję najlepszą dla Polski. Jednak bez względu na to, kto wystartuje, na pewno zaprzęgnę się do roboty, będę harował na rzecz naszego kandydata, będę robił swoją robotę. Kandydat PiS musi wygrać wybory prezydenckie, ja na pewno będę harował na rzecz naszego kandydata – zaznacza w rozmowie z nami Przemysław Czarnek.

Bez szans na wygraną

Wtóruje mu były minister rolnictwa Robert Telus. - Najlepszym kandydatem i prezydentem byłby oczywiście Jarosław Kaczyński. Kto by jednak nie wystartował, to będę wspierał z całej mocy naszego kandydata – zaznacza Telus.

Można dywagować np., czy Kaczyński wejdzie do prezydenckiej gry, jeśli w USA wygra wybory 5 listopada Donald Trump. Z drugiej jednak strony, prezes nie ma szans na wygraną, zresztą podobnie jak i Tusk. Zarówno liderzy PO, jak i PiS mają duży negatywny elektorat. Chociaż dla Kaczyńskiego prezydentura to byłoby takie zwieńczenie jego kariery politycznej, ja mu życzę jak najlepiej – komentuje nam prof. Kazimierz Kik, politolog.

