Politycy PiS mówią, co trzeba zrobić, by utrzymać się przy władzy! Cenne rady

Od października partia władzy odnotowała 3 pkt proc. straty. Obecnie różnica między Zjednoczoną Prawicą (32,51 proc.) a KO (30,45 proc.) wynosi już tylko 2 pkt proc. Cóż zatem zostało? I jak według ważnych polityków Zjednoczonej Prawicy wygrać z Tuskiem? – Trzeba przypominać wszystkie nasze dotychczasowe działania i sukcesy z jednej strony, a z drugiej, przedstawić nowe propozycje programowe na kolejną kadencję – wykłada członek prezydium KP PiS Marek Ast (64 l.).

– Trzeba też lepiej komunikować się ze społeczeństwem, z wyborcami. To jest rzecz niezwykle istotna, ta komunikacja – dodaje zaufany człowiek Kaczyńskiego, odnosząc się do kontrowersyjnych wypowiedzi Kaczyńskiego z jego objazdu po kraju, m.in. o „dawaniu w szyję” przez młode kobiety. Poseł PiS Janusz Śniadek uważa przy tym, że słuszne było nieprzepraszanie oburzonych Polek. – Przepraszam powinniśmy mówić tylko tam, gdzie wina była oczywista. Reakcja prezesa, zachowanie kamiennego spokoju, niedanie się sprowokować opozycji i dalsze objazdy, jest dobra – dodaje Śniadek.

Przeprosiny za "piątkę dla zwierząt"

Z kolei zdaniem Jan Krzysztofa Ardanowskiego (61 l.) do odbudowy poparcia jest potrzebny jednak szczery akt skruchy. – Muszą paść przeprosiny za „piątkę dla zwierząt”. Przeprosić powinien ten, który to stworzył, czyli prezes Kaczyński – twierdzi były minister rolnictwa. Ardanowski podkreśla też kluczową rolę wciąż nieobecnych funduszy europejskich dla polskiej wsi. – Wieś nie upadnie, natomiast nie będzie się rozwijać i rolnicy mocno ucierpią. To bardzo niebezpieczne – stwierdza Ardanowski.

– Także bez pieniędzy z Unii wygramy – twierdzi z kolei wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł z Solidarnej Polski. Jego zdaniem, w wygraniu wyborów pomoże obrona Kościoła specjalną ustawą. – Ustawa w obronie chrześcijan jest potrzebna do tego, żeby była wolność religijna i żeby nie poddawać się cywilizacji śmierci. Trzeba bronić obecności Pana Boga w życiu publicznym – kwituje Marcin Warchoł.

