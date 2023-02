Poseł Dobromir Sośnierz mieszka z pluszowym jednorożcem! Polityk ma plan: "Zostanę gwiazdą rocka"

Ma dwie największe pasje: muzykę i politykę. Chociaż w ostatnim czasie ta druga trochę nie idzie po jego myśli, to nie zraża się swoim wyjściem z Konfederacji. - Rozbudowujemy partię Wolnościowcy i tego się trzymam – mówi nam Dobromir Sośnierz, który pokazał nam jak mieszka w Warszawie. - Bardzo późno chodzę spać, siedzę najczęściej i coś dłubię politycznego do drugiej, trzeciej nad ranem. Często mam już dość tej polityki, zwłaszcza wtedy, kiedy nie ma się zbytnio wpływu na rządzenie. Nie muszę być na siłę w polityce. Mam inne rzeczy do roboty. Kariera muzyczna przede mną. Tyle utworów napisałem do szuflady, że może w końcu coś będziemy nagrywać. Na razie budujemy jednak Wolnościowców, zobaczymy, jak będzie. A jak skończę z polityką, to wezmę się pewnie za muzykę – opowiada nam Sośnierz, który zaprezentował nam swoje gitarowe granie. - Ostatnio coraz rzadziej gram na gitarze, ale jak skończę z polityką to zostanę gwiazdą rocka. Piszę też swoje teksty, tworzę muzykę. Lubię klimaty alternatywne, grungowe – zaznacza poseł Wolnościowców. Polityk studiował w przeszłości teologię. - Studiowałem teologię, bo to mnie interesowało. Kilka razy we wczesnej młodości pojawiły się jakieś tam zakusy i myślenie u mnie, żeby zostać księdzem, ale na poważnie nie miałem takich planów – kwituje Dobromir Sośnierz.

