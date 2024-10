Politolog ostrzega PiS: "Prawybory pogłębią podziały w partii Kaczyńskiego"

Jednym z głównych wyzwań, z którymi mierzy się obecnie prezes Jarosław Kaczyński to widoczne podziały w Prawie i Sprawiedliwości. Prawybory prezydenckie w PiS z tego względu niosą więcej zagrożeń niż szans. Kandydaci z tym wyścigu prędzej czy później musieliby oprzeć się na różnych frakcjach PiS, zdecydować czy bliżej im do Morawieckiego, Błaszczaka, Sasina czy do Jakiego. To przeczyłoby próbie konsolidacji PiS na której tak zależy prezesowi Kaczyńskiemu - mówi dr Bartosz Rydliński.