Policja zareagowała na słowa Dariusza Mateckiego! "Zrobimy mu piekło"

W sobotę, 19 lipca, w kilkudziesięciu miastach w Polsce, w tym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku i Lublinie, zaplanowane są protesty pod hasłem "Stop imigracji". Organizowane przez Konfederację pikiety mają rozpocząć się w południe. Poseł Bartłomiej Pejo szacuje, że w manifestacjach może wziąć udział kilkaset tysięcy osób.

Reakcja policji

Dzień przed planowanymi protestami poseł Dariusz Matecki opublikował wpis, w którym zaapelował do uczestników o zachowanie ostrożności. Sugerował, że policja może podjąć działania prowokacyjne.

- Mam informację z wewnątrz Komendy Głównej Policji. Pamiętacie prowokacje na Marszach Niepodległości za pierwszych rządów niemieckiego agenta? To się może teraz powtórzyć - napisał polityk.

Poseł PiS zaapelował również o unikanie prowokacji, agresji i wulgarnych haseł. Zaproponował, by fotografować osoby, które ewidentnie prowokują i weryfikować ich tożsamość.

- Każdemu, kto ewidentnie prowokuje — róbcie zdjęcia i weryfikujcie później w pimeyes. Jeśli potwierdzi się, że to funkcjonariusz skierowany do prowokacji, to zrobimy mu piekło - zapowiedział Dariusz Matecki.Na wpis posła zareagowała oficjalna Polska Policja, publikując odpowiedź na profilu polityka. W odpowiedzi na oskarżenia posła Mateckiego, Polska Policja wyraziła swoje oburzenie.

- Szanowny Panie Pośle, to właśnie Pana wpis jest prowokacją samą w sobie, fałszywym pomówieniem tysięcy policjantów - napisano w oświadczeniu.

Policja podkreśliła, że funkcjonariusze będą pełnić służbę, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zgromadzeń i osobom postronnym.

- Policja jest dla wszystkich obywateli, także dla Pana, i nie godzimy się na to, aby stawiać nas po którejkolwiek stronie sceny politycznej - dodano.

W oświadczeniu zaapelowano również o wzajemny szacunek i unikanie działań, które mogą wzbudzać niechęć lub nienawiść wobec policjantów.

W naszej galerii zobaczysz kontrowersyjne wystąpienia Dariusza Mateckiego:

Sonda Jak oceniasz działalność Dariusza Mateckiego? Dobrze Średnio Źle Nie wiem

Express Biedrzyckiej 18.07.2025 VOD 1 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.